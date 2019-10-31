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    HaberlerEkonomiKoç, dünyanın en iyi 35’inci işvereni
    31.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Koç, dünyanın en iyi 35’inci işvereni

    Toplam 90 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan topluluğu olan Koç Holding, dünyanın önde gelen dergilerinden Forbes’un yayınladığı “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde büyük bir sıçrama yaptı.

    Koç, dünyanın en iyi 35’inci işvereni

    Bu yıl 50 ülkeden 1.4 milyon yanıtın değerlendirildiği araştırmada Koç Holding 59 basamak yukarı tırmanarak 35’inci sırada yer aldı. Böylece bu sene de “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde Türkiye’den ilk 100’e giren tek şirket Koç Holding oldu.

    Algı ölçüldü

    Liste, dünyanın en çok çalışılmak istenen şirketlerini iki aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda belirledi. Öncelikle çalışanların kendi işverenlerini bir yakınlarına ya da aile üyelerine tavsiye edip etmeyecekleri boyutuyla değerlendirdiği araştırmanın ikinci bölümü sektörlerindeki diğer şirketlere yönelik algıyı ölçtü.

    İyi ortam

    Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, değer, itibar ve topluma hizmet odaklı bir topluluk olmanın getirdiği sorumlulukla yürüttükleri tüm çalışmaların küresel ölçekte karşılık bulduğunu belirterek şunları söyledi:

    “Öncelikli sorumluluğumuzun çalışma arkadaşlarımızla, onların ailelerinin hayatlarını ve deneyimlerini iyileştirmek olduğuna inanıyorum. Ayrıca mutlu bir çalışma ortamı yaratmayı ve yeni liderler yetiştirmeyi de en az finansal başarılar kadar önemli buluyorum.”

    Çoğu Y ve Z kuşağı


    İşyerinde çevik ve girişimci bir kültürü sağlamanın önemine değinen Çakıroğlu, şöyle devam etti:

    “Dijital teknolojiler gibi birçok gelişmenin olduğu bir dünyada yeni fırsatlar yaratmaya odaklanmak gerekiyor. Doğru çevresel koşullara ihtiyaç var. Bu doğrultuda biz de topluluk olarak çalışma arkadaşlarımız için daha dinamik, esnek ve çevik iş ortamları yaratıyoruz. Topluluğumuzdaki çalışma arkadaşlarımızın yüzde 70’inden fazlasının Y ve Z kuşağından olduklarını da düşündüğümüzde, onların da beklentileriyle örtüşen bir yönetim şekli olduğunu görüyoruz.”

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