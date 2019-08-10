Koç Holding’den 75 milyar TL konsolide ciro

Çakıroğlu, “Tüpraş’ın Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde şubatta başlayan ilk planlı bakım duruşu başarıyla tamamlanarak tam kapasite üretime geçildi.

Tüpraş’ın toplam satışı ilk 6 ayda yüzde 6 artışla 14.4 milyon ton oldu. Tofaş ilk 6 ayda otomotiv pazarında lider olurken, Egea/Tipo ailesi için 2020 sonuna kadar gerçekleştireceği 225 milyon dolarlık yatırım kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Güçlü ihracat verisi

Avrupa’da Ford Europe’un ticari araçlarda liderliğinin perçinlenmesini sağlayan Ford Otosan, güçlü ihracat performansını sürdürürken; Kocaeli fabrikasında Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin hibrit versiyonlarını üretmeye hazırlanıyor” dedi.

Koç Topluluğu’nun ilk yarıdaki ihracat performansına dikkat çeken Çakıroğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yayınladığı İhracat Şampiyonları arasında ilk 10’da 4 Koç Topluluğu şirketinin yer aldığını belirtti.

Çakıroğlu, “Topluluk şirketlerimiz, Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştiriyor. Kombine ihracatımız 8.2 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında 21 ülkeden 49 bankanın katılımıyla yaklaşık 1 milyar dolar sendikasyon kredisi sağlayan Yapı Kredi uluslararası piyasalarda ülkemize ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha teyit etti” dedi.

‘Arter yeni yerinde eylülde açılacak’

50’nci yılını kutlayan Vehbi Koç Vakfı’nın çalışmalarına da değinen Levent Çakıroğlu, “Bir Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan Arter, Dolapdere’deki yeni binasına taşındı. Eylül ayında açılışı gerçekleşecek. Arter’in İstiklal Caddesi üzerindeki binası ise Meşher adıyla yeni bir sergi alanı olarak hizmet vermeye başlayacak. Sadberk Hanım Müzesi’nin Haliç’teki Tersane İstanbul Projesi’ndeki yeni binasının inşaatı ise devam ediyor” dedi.