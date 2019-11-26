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    HaberlerEkonomi HaberleriKoç: UniCredit ile görüşmeler devam ediyor
    26.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Koç: UniCredit ile görüşmeler devam ediyor

    Koç Holding, Yapı Kredi Bankası (YKB) hisseleri ile ilgili Unicredit ile görüşmelerin devam ettiğini ve henüz alınmış bir karar olmadığını duyurdu.

    Koç: UniCredit ile görüşmeler devam ediyor

    Koç Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, bazı basın organlarında, Koç Holding’in müşterek yönetime tabi ortaklıklarından Koç Finansal Hizmetler AŞ (KFS) hisselerinin tamamının iş ortağı olan Unicredit’ten satın alınarak YKB’de çoğunluğun Koç Holding’e geçeceği ve iş ortaklığının sona erdirileceği yönünde bazı haberler çıktığı anımsatıldı.

    Koç Holding’in portföyünde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmelerin her zaman yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    “Bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’ne göre kamuya açıklanmaktadır. Bu kapsamda, YKB sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak çoğunluğa ulaşmamak kaydıyla, pay alımı dahil KFS ve YKB ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır. Bu nedenle tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamakta olup, iş bu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.”

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