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    Haberler EkonomiKod yazan kadınlar dünyaya örnek oldu
    19.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Kod yazan kadınlar dünyaya örnek oldu

    Turkcell’in ‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’, uluslararası platformlarda örnek iş modeli olarak gösteriliyor.

    Kod yazan kadınlar dünyaya örnek oldu

    Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, dijital operatör Turkcell, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma sürecindeki faaliyetlerini hızlandırmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Business Call to Action (BCtA) ağına katıldı.

    4 bin kadına eğitim

    Turkcell, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile Türkiye’de yaklaşık 4 bin kadına eğitim imkânı sağlayarak 200 kadını, 2021 yılına kadar test uzmanı olarak yetiştiriyor.

    Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iş birliği yaptığı Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’yle, 2017’den bu yana kadınlara yazılım ve kodlama eğitimleri veriyor, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri için teşvik ediyor.

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, projenin Türkiye’de diğer şirketler için model haline gelmesini  umduklarını belirterek, şunları kaydetti:

    “Turkcell’de kadınları iş hayatında güçlendirmek ve onların liderlik ettiği girişimleri desteklemek için pek çok uygulama hayata geçiriyoruz. Bu alanda Türkiye’deki en önemli girişimlerden biri olan Geleceği Yazan Kadınlar projemizle onlara girişimcilik ve mobil uygulama geliştirme konularında rehberlik ediyoruz.

    Bazılarını diledikleri yerde diledikleri zaman çalışabilecekleri bir iş modeli kurgulayarak son kullanıcı test uzmanı olarak işe alıyoruz.”

     

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