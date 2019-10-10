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    HaberlerEkonomiKokart olursa fotoğraf yok
    10.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Kokart olursa fotoğraf yok

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), toplantı, seminer, konferans gibi etkinliklerde izinsiz görüntü ve fotoğraf alınmasını engelleyen bir uygulama başlattı

    Kokart olursa fotoğraf yok

    KVKK, düzenlediği konferans toplantı ve seminerlerde sunduğu kokart tercihleriyle, katılımcıların görüntü ve fotoğrafının izinsiz çekilmesinin önüne geçen bir uygulamaya imza attı. Etkinliklerde kişisel veri ihlalinin önüne geçilebilmesi amacıyla fotoğrafının çekilmesine izin veren ve vermeyenlerin anlaşılması için bu kişilere kırmızı ve yeşil renkli kokartlar dağıtılıyor.

    Kırmızı ya da yeşil

    Katılımcılar salona girmeden önce tercihlerine göre kırmızı ya da yeşil renkli kokartlardan birini yakasına takıyor. Salonda yeşil renk etiket takılan koltuklara oturan ve yeşil kokart takan ziyaretçilerin fotoğrafı çekilebiliyor. Kırmızı etiketli koltuklara oturan ve kırmızı kokart takan konukların fotoğrafı ise çekilemiyor. Kurumda konferans salonunun girişine konulan, dikkat çekecek boyutlardaki aydınlatma metinlerinde, katılımcılara, kişisel verilerinin ne amaçla ve nasıl işleneceği de açıkça izah edilerek, bilgilendirme yapılıyor. l 

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