‘Konaklama Vergisi oransal olmalı’

Otel fiyatlarının şehre göre değiştiğini belirten otelciler, Anadolu’daki pek çok otelin yüzde 10 ila 20 arasında vergi ödemek durumunda kalacağını vurguluyor. Tesisler, bir vergi olacaksa, bunun oransal olarak (yüzde 1) yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Yabancı tur operatörleri aracılığıyla satışını çoktan yapan tesisler ise 2020 sezonunda vergiyi kendilerinin ödemek durumunda kalacağını vurguluyor.

‘Makulu bulalım’

Konaklama vergisinin bu şekliyle tesisleri zor durumda bırakacağını belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye’nin turizmdeki büyük hedeflerine ulaşması yolunda sektörün topyekun desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ayık, “Bizlerle birlikte en makul olanın bulunması için çalışılmasını öneriyoruz” diye konuştu.

‘Yanlıştan dönülür’

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya’daki bir otel ile İstanbul, Antalya gibi merkezlerde farkın yüksek olduğunu dile getirdi. Dinler, “Çift kişiye gecelik 36 lira konaklama vergisi, fiyatı 200 lira olan otelde yüzde 20’den fazlaya tekabül ediyor. 3 bin liraya satan 5 yıldızlı otel de var, 200 liraya satan da. Diğer taraftan bölgede yabancı tur operatörlerine daha önce fiyat verip yeni sezon satışlarımızı ağustosta yaptık. Onlar da mesela Brezilya’dan gelecek insana bu fiyattan satış yaptı. Şimdi ‘şu parayı ödeyeceksiniz’ nasıl diyeceğiz? Bu yanlıştan dönüleceğine inanıyoruz” dedi.

MADDELER KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemeler özetle şöyle:

- “Dijital Hizmet Vergisi” ve “Konaklama Vergisi” adı altında yeni vergiler ihdas ediliyor.

- Kişi başına gecelik konaklama vergisi 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18 lira; 4 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 12 lira; 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri için 9 lira; 2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler için 6 lira; butik oteller ve özel konaklama tesisleri için 18 lira olacak.

- 12 yaşından küçük çocuklara verilen geceleme hizmetleri bu vergiden istisna olacak.

- Kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı binde birden binde ikiye çıkarılıyor.

- Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.

-Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak.

- Sporcuların ücretleri üzerinden kesilen ve ödenen gelir vergisinin spor kulüplerine iadesine yönelik uygulama yürürlükten kaldırılıyor.