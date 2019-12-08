08.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Konaklama vergisi yasalaştı
Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen düzenlemenin “termik santrallere filtre takılmasını erteleyen” maddesi metinden çıkarılmış ve kanun Meclis’te kabul edilmişti.
Kanunla yürürlüğe giren düzenlemeler özetle şöyle: Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri vergiye tabi olacak. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti, buralarda sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler için “konaklama vergisi” verilecek. Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak. Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan konutlar, “değerli konut vergisi”ne tabi olacak.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.