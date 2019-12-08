Konaklama vergisi yasalaştı

Kanunla yürürlüğe giren düzenlemeler özetle şöyle: Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri vergiye tabi olacak. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti, buralarda sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler için “konaklama vergisi” verilecek. Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak. Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan konutlar, “değerli konut vergisi”ne tabi olacak.