Konut fiyat endeksi açıklandı

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,49 oranında artarak 110,27 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,57 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,44 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara’da sırasıyla yüzde 0,46 ve 0,38 oranlarında artarken, İzmir’de 0,11 oranında azaldı.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul ve Ankara’da sırasıyla yüzde 2,12 ve 0,41 oranlarında azalış, İzmir’de yüzde 0,60 oranında artış gösterdi.