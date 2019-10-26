Konut hesabı için artan ödeme geldi

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik değişikliği ile tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına, hesap sahiplerinin ödeme planlarına ve devlet katkısına ilişkin hususlara yönelik esaslar yeniden düzenlendi.

Konut hesabının açılması ve işletilmesine ilişkin genel esaslar da değiştirildi. Konut hesabına yapılacak asgari ödeme tutarının her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacağı hususuna, katılımcı ile banka arasında yapılacak sözleşmede yer verilecek. Ödeme planı yanında artık faiz oranı da katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden tespit edilebilecek.