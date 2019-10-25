Konut hesabÄ± sistemi Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'na devredildi

Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan, konut hesabÄ± ve devlet katkÄ±sÄ±na dair yÃ¶netmelikte deÄŸiÅŸiklikler yapan yÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re, bankalarda lira cinsinden Ã¶zel cari hesap ÅŸeklinde de konut hesabÄ± aÃ§Ä±labilecek.

YÃ¶netmelikte yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re, bir kiÅŸi birden fazla konut hesabÄ± aÃ§abilecek. Ancak, bu hesaplardan yalnÄ±zca bir tanesi aktif olabilecek. AÃ§Ä±lacak diÄŸer hesaplar pasif olarak kalacak. Ã–nceki uygulamada, Ã¶deme planÄ±nÄ±n, katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine dÃ¶nem baÅŸlarÄ±nda belirlenmesi uygulamasÄ±, hesaba iÅŸletilecek faizin de dÃ¶nem baÅŸlarÄ±nda yeniden belirlenmesi ÅŸeklinde geniÅŸletildi.Â

YÃ¶netmeliÄŸe eklenen hÃ¼kÃ¼mler doÄŸrultusunda, konut hesabÄ±na yapÄ±lmasÄ± gereken asgari Ã¶deme tutarÄ±, her yÄ±l yeniden deÄŸerleme oranÄ±nda yeniden belirlenecek. Birikim, konut alÄ±mÄ±, hesabÄ±n bulunduÄŸu bankaya belgelendiÄŸi anda, konutu satan kiÅŸiye aktarÄ±labilecek.

YÃ¶netmeliÄŸin tanÄ±m maddelerinde yapÄ±lan diÄŸer bir deÄŸiÅŸiklikle konut hesabÄ±ndan Ã§ekim hakkÄ± getirildi. Bu kapsamda, katÄ±lÄ±m hesabÄ± sahipleri, yÄ±lda iki defa, hesaba yatÄ±rÄ±lmasÄ± ÅŸart olan minimum tutarÄ±n Ã¼zerindeki parayÄ± Ã§ekebilecekler. Ancak, Ã§ekim miktarÄ±, hesabÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi ile Ã§ekim yapÄ±lan tarih kadar hesapta biriken asgari Ã¶deme tutarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan tutar kadar olabilecek.

YÃ¶netmeliÄŸe eklenen geÃ§ici madde kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce yeniden deÄŸerleme oranÄ±nÄ±n uygulanmamasÄ± sebebiyle minimum bakiyenin altÄ±nda para bulunan hesaplar iÃ§in bankalar, Ã¼Ã§ ay iÃ§inde hesap sahiplerini uyararak eksik bakiyeyi tamamlatacaklar. Bu ÅŸekilde hala tamamlanmayan hesaplar ise bankalar tarafÄ±ndan Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'na bildirecek.