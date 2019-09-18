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    HaberlerEkonomiKonut kredisi faizini indirdi
    18.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Konut kredisi faizini indirdi

    Akbank’tan yapılan açıklamada, bankanın konut kredisi faiz oranını yüzde 1.17’ye indirdiği belirtildi.

    Konut kredisi faizini indirdi

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini belirtti. Oğuz, “Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda sağlayabilmek için ekonominin değişen koşullarını yakından izliyor ve harekete geçiyoruz. Bu refleksimizle 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1.17’ye çekerek müşterilerimizin hayallerindeki eve kira öder gibi taksitlerle kavuşmalarının önünü açtık” ifadelerini kullandı.

    Konut kredisi faizini indirdi



    Bülent Oğuz, ülke ekonomisinin canlanması, yüksek oranlı ve istikrarlı bir büyüme düzeyine ulaşabilmesi için Akbank’ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

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