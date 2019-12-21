Konutta en yüksek getiri İzmir’den geldi

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, gayrimenkul fiyatlarında yaşanan değişimin özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde sınırlı kaldığını belirterek, şunları söyledi:



Otoyol bereketi



“Söz konusu dönemde İstanbul’da birim metrekare fiyatı ortalama 50 oranında artarken, bu rakam Ankara’da ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Diğer yandan Türkiye’de yıldız her geçen gün parlayan İzmir, üç büyük şehir içinde yatırımcısına en çok kazandıran il olarak öne çıktı. Türkiye genelinde yüzde 57’lik bir yükselişi konuştuğumuz dönemde, İzmir’de birim metrekare fiyatlarındaki yükseliş yüzde 88 oldu.”



Yılmaz, İzmir’in yatırımcının odağında olduğunu ve büyük şirketlerin genel merkez ya da operasyon üslerini İstanbul’dan İzmir’e taşıdığını söyledi. Yılmaz, “İstanbul ve İzmir arasındaki mesafe de otoyol projesiyle arabayla 3.5 saate kadar indi. İzmir, önümüzdeki yıllarda Türkiye’de en fazla prim yapan şehirler arasında yer alacak” dedi.



İzmir’de yatırıma devam

DAP Yapı olarak, İzmir’in geleceğine güvendikleri; bu kapsamda İstanbul dışındaki ilk yatırımlarını İzmir’e yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

“İstanbul’daki projelerimizde olduğu gibi burada da sadece kaliteyi, konforu değil aynı zamanda güvenliği de ön planda tuttuk. Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda İzmir’de dünyanın en güvenli binalarından birini inşa ediyoruz. İzmir’de farklı projelerle yine İzmirlilerin beklentilerine uygun konutları hayata geçirmeye devam edeceğiz.”.



DAP Yapı, İzmir’de konut sahibi olmak isteyen ve yatırım yapmak isteyenler için peşinatı kaldırırken; yüzde 0.79 faiz oranı ile 180 ay vade fırsatı sunuyor. Son 40 dairenin kaldığı DAP İzmir’de taksitler 2 bin 100 liradan başlıyor