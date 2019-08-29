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    Haberler EkonomiKonutta kâr oranını yüzde 1.29’a çekti
    29.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Konutta kâr oranını yüzde 1.29’a çekti

    Kuveyt Türk, konut finansmanında kar oranını 1.29’a, araç finansmanında ise 1.39’a düşürdü.

    Konutta kâr oranını yüzde 1.29’a çekti

    Kuveyt Türk’ten yapılan açıklamaya göre, banka kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ’lere yönelik Türk lirası finansmanında ise tüm vadelerdeki  finansman oranlarında 100 baz puanlık indirime gitti.

    Kuveyt Türk Katılım Bankası bireylere, işletmelere ve ülke ekonomisine  katkı sunmak için finansman oranlarını değiştirdi. Banka bu doğrultuda konut ve  araç finansmanlarındaki kar oranlarını düşürdü, işletmelere yönelik olarak da her  vade diliminde indirim gerçekleştirdi.

    Sigorta ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise konut  finansmanında 1,26, araç finansmanında ise 1,36’ya kadar düşürülen kar  oranlarından yararlanabiliyor.

    Konut finansmanında 120 aya, araç finansmanında ise 60 aya varan vade  seçenekleri sunan Kuveyt Türk, bu sayede ev veya araç sahibi olmak isteyen  vatandaşların bütçelerine katkı sağlamayı ve reel ekonomiye katkı sunmayı  hedefliyor.

    Kuveyt Türk, kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ’lere yönelik Türk  Lirası finansmanlarında ise tüm vadelerdeki finansman oranlarında 100 baz puanlık  indirim gerçekleştirdi.

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