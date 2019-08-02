Konutta 'kredi' hareketi

Kamu bankaları öncü oldu

Merkez Bankası’nın politika faizini 4.25 puan düşürmesinden sonra bankacılık sektöründe ilk faiz indirimleri kamu bankalarından geldi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, konut kredisi faizini yüzde 1’in altına (0.99), tüketici kredisi faizini ise 1.59’a düşürdü. Kamu bankalarından başlayan faiz indirme hareketinin, tüm sektöre yayılması bekleniyor.

Ziraat Bankası, dünden geçerli olmak üzere, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1’in altına çekerek aylık yüzde 0.99’a indirdi. Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1.19’a düşürdü.

Tüketici faizi

Tüketici kredisi faiz oranlarını da düşüren Ziraat Bankası, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1.49’dan, diğer müşterilere ise yüzde 1.59’dan tüketici kredisi kullandıracak.

Öte yandan kredi değerlendirme notu A olan firmalar, yüzde 17 faizle Ziraat Bankası’ndan kurumsal kredi kullanabilecek. Kurumsal kredi faizleri; kredi değerlendirme notu B olan firmalara yüzde 17.50’den, C olan firmalara ise yüzde 18’den uygulanacak. Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde ise azami faiz yüzde 19 olacak.

‘Olumlu hava etkiledi’

VakıfBank, konut kredisi aylık faiz oranını 500 bin TL ye kadar yüzde 0.99’a, bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranını ise VakıfBank maaş müşterileri için yüzde 1.49’a, diğer müşteriler için yüzde 1.59’a çekti. Banka, ayrıca, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranını yüzde 1.78’den VakıfBank maaş müşterileri için yüzde 1.49’a, diğer müşteriler için yüzde 1.59’a indirdi.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Milli ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte Merkez Bankası’nın politika faiz oranında 425 baz puanlık indirime gitmesi, bankaların borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü. Biz de hızlı bir şekilde kredi faiz oranlarımızı güncelleyerek müşterilerimizin de bu olumlu havadan derhal faydalanmalarını temin ettik” açıklamasını yaptı.

Özel bankalar da düşürür

Sektördeki diğer bankaların da kamu bankalarının başlattığı faiz indirimini takip etmesi bekleniyor. Değerlendirmesini aldığımız bir bankacı, piyasada hareket başlayabileceğini, özel bankaların faiz düşüşüne gideceklerini söyledi. Bankacı Merkez Bankası’nın faizi 4.25 puan indirmesinin borçlanma maliyetlerini düşürdüğüne dikkat çekti.

Kıvılcım meşaleye dönüşür

Konut alıcısını harekete geçirmek için büyük adım olan düşük kredi faizi hamlesinin kamu bankalarından gelmesi, konut sektörünü umutlandırdı. Ev sahibi olmak isteyenler, iki yıla yaklaşan sürede, yüksek konut kredisi faiz oranları nedeniyle konut alma taleplerini erteliyordu. Sektörde üretimine devam eden firmalar, bu sıkıntıyı zaman zaman yaptıkları kampanyalar ile aşmaya çalışmıştı. Konut alıcısı ise yüksek talebi olmasına rağmen bunu kredi faizleri nedeniyle hayata geçiremiyordu. Kamu bankalarının bu adımı, konut kredisi faiz oranını, ev sahibi olmak isteyenler için ‘psikolojik sınır’ olarak kabul edilen yüzde 1’in altına çekmiş oldu.

15 yıl vade önemli

Faiz oranının 15 yıl vade ile oluşturulması ise alt ve orta-alt gelir grubundaki talebi harekete geçirecek. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, asıl konut ihtiyacının bu kesimde olduğunu belirtirken, 15 yıl vade seçeneğinin bu talebe yanıt vermesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

‘İyi bir hamle oldu’

Bu sayede aylık kredi taksitlerinin düşük seviyede kalacağını belirten Elmas şöyle konuştu: “Kamu bankalarının adımı çok teşvik edici. Konut sektörünün son bir yıldır ciddi anlamda durağanlaşan durumunu harekete geçirecektir. Vadenin 180 aya çıkmış olması ise daha alt gelir ve orta gelir grubunu alıma yönlendirecek. Çok iyi düşünülmüş bir hamle oldu. Bizler de konut üreten firmalar olarak bunu destekleyip, yeni ödeme sistemlerini hayata geçireceğiz.”

Özel bankalara davet

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, uzun vadede düşük faiz politikasının istikrarlı bir ekonominin ve inşaat sektörünün önemli göstergelerinden olduğunu söyledi. Durbakayım şunları kaydetti:

“Alternatif yatırım araçlarında da gayrimenkul lehine bir hareket gözlemleniyor. Dövizdeki düşüş eğiliminin devam etmesini, mevduat faizlerine de gözle görülür bir gerileme olmasını bekliyoruz. Yani tüketici açısından mükemmel bir zemin hazırlanmış oldu. Beklentimiz bu kıvılcımın özel bankalar nezdinde de destek görmesi ve sektörü aydınlatacak bir meşaleye dönmesi yönündedir. Ayrıca kredi faizlerinin sıfır konut dediğimiz ilk satışlara uygulanması da biz konut

üreticileri için önem arz etmektedir.”

Siteler ‘error’ verdi!

Okullar açılmadan önce konut talebini hayata geçirmek isteyenler, Ziraat Bankası’nın konut kredisi faizini 0.99’a düşüren adımı ardından kredi hesaplama sitelerinde büyük yoğunluk oluşturdu. Bankalar ve konut kredisi hesaplama siteleri, dün, gün boyunca hata verirken, işlemler çok geç yapılabildi.

Dengelenmenin pozitif etkisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı” ifadesini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından ilan edilen faiz indirimi kararlarını değerlendirdi. Dengelenme sürecinin pozitif etkilerinin piyasalara yansımaya devam ettiğini belirten Albayrak, “Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” mesajını paylaştı.

Eximbank KOBİ kredi faizini %11.84’e çekti

Türk Eximbank, TL kredi faiz oranını yüzde 15.19’dan yüzde 11.84 seviyesine çektiğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırılan TL kredilerindeki faiz oranının yüzde 15.19’dan yüzde 11.84 seviyesine indirildiği belirtildi. Değişikliğin oransal olarak yüzde 22 düzeyinde indirime tekabül ettiği ifade edilen açıklamada, son iki ayda TL kredilerde yaklaşık 6 puanlık indirim yapıldığı ve faiz oranlarındaki aşağı yönlü trende paralel olarak faiz indirimlerine devam edileceği bildirildi.

Anlaşmalı firmaya daha uygun faiz

Kredili çalışan konut sektörü firmaları, Ziraat Bankası ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecek. Ayrıca VakıfBank, konut projelerinde aktif müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşteriler için firmaların kampanyaya katılımı halinde 180 ay vadeye kadar aylık yüzde 0.79 faiz oranından konut kredisi imkanı sunuyor.