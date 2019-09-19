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    HaberlerEkonomiKonutta kredili satış bir ayda katlandı
    19.09.2019 - 07:50 | | Duygu Erdoğan

    Konutta kredili satış bir ayda katlandı

    Kamu bankalarının konut kredisinde başlattığı düşük faiz hamlesiyle ağustosta konut satışları arttı. Banka kredili satışlar temmuzda 13 bin adet iken, ağustosta 34 bini aştı

    Konutta kredili satış bir ayda katlandı

    Konut satışlarında kamu bankalarının yüzde 0.99’a düşürdüğü konut kredisi faiz oranlarının etkisi görülmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı konut satış verilerine göre, Türkiye genelinde ağustos ayında 110 bin 538 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 8.1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 artış gösterdi. Bu satışlar içinde, ‘ipotekli satış’ olarak bilinen banka kredili satışlar 34 bin 148 oldu. Buna göre ipotekli satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168 arttı. İpotekli satışlar temmuzda ise 13 bin seviyesindeydi.

    Firmaların kampanyalı ve senetli satışı gibi türlerini içeren ‘diğer satışlar’ ise 76 bin 390 olarak gerçekleşti. Diğer satışlarda ağustosta yıllık bazda yüzde 17.3 düşüş yaşandı. Diğer satışlar, temmuzda 89 bin adet bandındaydı.

    Konutta kredili satış bir ayda katlandı



    En iyi’ ihtimali

    Konut satışlarının en büyük rekoru 2017 yılında gelmişti. 2017 yılının Ocak-Ağustos döneminde yapılan toplam konut satışı 890 bin 430 olarak gerçekleşmişti. Bu 8 aylık toplam satışın 322 bin 693’ü ipotekli satılırken, 567 bin 737 adedi ise diğer satış türüyle alıcı bulmuştu. 2017 ağustos ayında ise 120 bin 198 adet konut satılmıştı. Bu sayısının 38 bin 743’ü ipotekli, 81 bin 455’i ise diğer satış türünde alıcı bulmuştu.

    Konutta kredili satış bir ayda katlandı



    Tüm zamanların ağustos ayları içinde en iyi ipotekli satışa ulaşan 2017 yılı ardından, geçen yıl faizlerdeki yüksek seyir ve döviz kurunun dalgalı seyriyle birlikte Ağustos 2018’deki ipotekli satış bir anda 12 bin 743 adet seviyesine düşmüştü. Kamu bankalarının 1 Ağustos’ta başlattığı yüzde 0.99 konut kredisi faiz hamlesiyle bu sayı yeniden eski formuna büyük bir dönüş yaptı. Eylül ayı konut satış sayılarının ise özel bankaların faizlerindeki düşüş seyriyle birlikte artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

    ‘İkinci el’e yaradı

    Faiz indirimi, ağustosta özellikle ikinci el konut piyasasına yaradı. Buna göre, ilk defa satılan konut sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.7 azalarak 40 bin 634’e gerilerken, ikinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25.3 artarak 69 bin 904 olarak gerçekleşti.

    Tüketicinin konut talebinin harekete geçmesinin hem ülke ekonomisi, hem de gayrimenkul sektörü için umut verici olduğunu belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, “Maliyet artışlarının da ev fiyatlarına yansıtılmadığı bu süreçte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza tavsiyemiz bu fiyat ve oranlardan yararlanmalarıdır. Aynı zamanda yükselen konut talebinde konut alıcılarını birinci el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarının hızla devreye alınması gerekmektedir. Toplam satış içinde birinci el konut satışının artması inşaat sektörünü ve ülke ekonomisini hızlandıracak ve hem büyümeye hem de istihdama katkı verecektir” dedi.

      Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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