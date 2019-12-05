Konutunuzu hangi faizle alırsınız?

Konut kredisinde bankaların faiz oranlarında aşağı yönlü seyir devam ederken, markalı konut üreticileri de projelerinde mevcut oranı daha aşağı indirmek için kampanyalar düzenliyor.

Bankaların 0.99-0.98 konut kredisi faiz oranlarını sübvanse eden şirketler, bankalarla yaptıkları anlaşmalarla bu oranları, vadesine göre, 0.49-0.79 arasına kadar indirebiliyor.

Firmalar kendi bünyelerinde de vadelendirme yapabiliyor. 60 aya kadar olan vadelendirme seçeneklerinde bazı firmaların 0 faiz imkanı da bulunuyor. Çoğu anahtar teslim ve bitmeye yakın projelerdeki kampanyaların ilgi gördüğünü anlatan sektör temsilcileri, konut satışlarının bu sayede birinci elde artış gösterdiğini belirtiyor.

1 Ağustos’ta kamu bankaları konut kredisi faiz oranını 0.99 çekmişti. Özel bankalardan da faiz indirimleri gelmeye devam ediyor.

0 faiz imkânı

Teknik Yapı, müşterileri için firma bünyesinde 100 ay vadeli ödeme modeli ile projelerini satışa sunuyor. Teknik Yapı müşterileri kefil ve banka olmadan ev sahibi olabilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyenler vade seçeneklerine göre sıfır faiz imkanı kullanabilecek. Uzun vadeli konut almak isteyenler maksimum 0.79 vade oranı ile daire sahibi olabilecek.

Sadece taksitle ödeme yapın

Sur Yapı, yeni bir model ile bir süredir ‘sadece taksitle’ ev sahibi yapmaya devam ediyor. Tüm Sur Yapı projelerinde geçerli olan kampanya peşinatsız, ara ödemesiz, 0.69 vade oranıyla ve 3 bin liradan başlayan sabit taksitlerle ev alma fırsatı sunuyor.

180 ay vade 0.79 vade oranı

Tahincioğlu, projelerinden konut almak isteyen yatırımcılar için başlattığı kampanyaya devam ediyor. Kampanya kapsamında; Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde 180 ay vade, 0.79 faiz oranı ile yatırımcılara avantajlı ödeme imkanı sunuyor.

50 ay 0 faiz

Ege Yapı, Emlak Konut GYO güvencesiyle tarihi yarımadada geliştirdiği Cer İstanbul projesinde sunduğu fırsatlarla ev sahibi yapıyor. Kampanya kapsamında yüzde 10 peşinat, 120 ay 0.69 oran veya 50 ay 0 faiz avantajı sunuluyor.

Taksitler teslimden sonra

Kalyon Gayrimenkul, Nevbahar Üsküdar projesinde yüzde 30 peşinat verip kalan kısmı şirket bünyesinde taksitle ödemek isteyenlere teslime kadar hiçbir ödeme talep edilmeden yüzde 0.49’luk vade oranıyla taksitlendirme yapıyor. Taksit ödemelerini de konut teslimlerinden hemen sonra başlatıyoruz.

Özel satış danışmanı var

İnsay Yapı, yılın son kampanyası olan ‘Daireni Gör, Yaşamaya Başla Kampanyası’ ile 252 konut ve 15 ticari birimden oluşan Ondörtüç Pendik projesinde yüzde 0.98 faiz oranı ile 120 ay vadelendirme seçenekleri sunuluyor. Projede, yatırımcılara özel satış danışmanları tahsis ediliyor.

Yüzde 20 indirim

İhlas Yapı’nın en yeni projesi Bizim Evler Güzelce, nakit ve kredili alımlarda yüzde 20 fiyat avantajı sunuyor. Büyükçekmece’deki projede aynı zamanda yatırımcılara 120 ay vade, 0.99 oran ve esnek ödeme imkanları da sağlanıyor.

0.75’te sabitledi

Sinpaş, ‘Yatırım Yapacaksan Sinpaş’tan’, ‘Yuva Kuracaksan Sinpaş’tan’ başlıklarıyla sunulan kampanyada 0.75 vade oranı fırsatı veriyor. Sinpaş İstanbul’da Sinpaş Country, Queen Bomonti, Gökorman, Metrolife, Finans Şehir, Sinpaş Time; Ankara’da Altınoran, Marina Ankara, Marina Towers, Ege Vadisi; Bursa’da Bursa Modern’de satışlar devam ediyor.