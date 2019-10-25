BİST100.293-0,05 EURO6,420,18USD5,770,08ALTIN279,540,26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiKonya'da öğrencileri taciz eden hademe gözaltına alındı!
    25.10.2019 - 12:32 | | DHA

    Konya'da öğrencileri taciz eden hademe gözaltına alındı!

    Konya’da lisede 3 kız öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürülen işitme ve konuşma engelli hizmetli Mehmet E. (26) gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, okul bahçesinde taciz olayına tepki gösterdi.

    Konya'da öğrencileri taciz eden hademe gözaltına alındı!

    Olay, merkez Meram ilçesi Hacı Şaban Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, dün okulda hademe olarak görev yapan Mehmet E. tarafından fiziki ve sözlü tacize uğradıklarını söyleyen 3 kız öğrenci, durumu önce okul yönetimine, ardından da ailelerine anlattı.

    Ailelerin şikayeti üzerine polis, Mehmet E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu sürerken, bugün okul bahçesinde toplanan veliler ve öğrenciler, taciz olayına tepki gösterdi. Öğrenciler başka öğrencilerin de tacize uğradığını, korktukları için söyleyemediklerini iddia etti. Bir veli ise Mehmet E.'nin kız öğrencilere fiziki tacizde bulunduğunu, cep telefonunundun uygunsuz videolar izlettirdiğini ileri sürdü. Polis, okul içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

     

     

    Satılığa çıkarılan " Paşabahçe" vapuru havadan görüntülendiYıllarca Şehir hatlarında vatandaşlara hizmet veren ve ardından Beykoz'a demirleyen bir dönem de batırılması gündeme gelen "Paşabahçe" vapuru satışa çıkarıldı. 4 Kasım günü İstanbul Liman Başkanlığı'nda ihale yoluyla satılacak vapur havadan görüntülendi.Uzun süre Beykozlulara hizmet veren ve satışı gündemde olan Paşabahçe vapuru, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Beykoz Belediye Meydanı önündeki iskeleye demirli halde bulunan vapurun 4 Kasım Pazartesi günü İstanbul Liman Başkanlığı’nda ihale yoluyla satılması bekleniyor.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    instagram giriş | Instagram dondurma ve hesap silme linki, Instagram arama geçmişi nasıl silinir, instagram kurtarma kodu nedir?

    instagram giriş | Instagram dondurma ve hesap silme linki, Instagram arama geçmişi nasıl silinir, instagram kurtarma kodu nedir?

    FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı

    FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı

    PTT kaçta kapanıyor? Kaçta açılıyor? PTT çalışma saatleri...

    PTT kaçta kapanıyor? Kaçta açılıyor? PTT çalışma saatleri...

    Kocaeli'nin 76 günlük suyu kaldı!

    Kocaeli'nin 76 günlük suyu kaldı!

    Sıradaki Haber