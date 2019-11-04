Kooperatif ürünleri dünyaya açılıyor

Türkiye’deki kooperatif ürünlerini dünya ticaret ağına dahil etme misyonuyla Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda, kooperatifler ve üst kuruluşları, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, market yetkilileri, önde gelen elektronik ticaret firmaları, esnaf ve çiftçilerden girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın içindeki tüm aktörler buluşacak.

“Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi” temasıyla 5-8 Aralık’ta Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın açılışına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılması bekleniyor.