04.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Kooperatif ürünleri dünyaya açılıyor
Türkiye Kooperatifler Fuarı, “Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi” teması ile 5 Aralık’ta kapılarını açacak.
Türkiye’deki kooperatif ürünlerini dünya ticaret ağına dahil etme misyonuyla Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda, kooperatifler ve üst kuruluşları, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, market yetkilileri, önde gelen elektronik ticaret firmaları, esnaf ve çiftçilerden girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın içindeki tüm aktörler buluşacak.
“Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi” temasıyla 5-8 Aralık’ta Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın açılışına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılması bekleniyor.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.