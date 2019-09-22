Koreli turistin yolu Bodrum’dan geçecek!

İstanbul’da ilk kez düzenlenen İsviçre Günleri ile Türkiye ve İsviçre arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin artırılmasına yönelik kapsamlı bir program hayata geçirildi. 20-22 Eylül tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada’da gerçekleştirilen Swiss Days 2019 etkinliklerinde İsviçre’nin geleceğini şekillendiren dünyaca ünlü ekonomist, iş ve siyaset dünyasından da isimler bulundu. Bu kapsamda İstanbul’daki etkinliklere katılan İsviçreli otel zinciri Hapimag’in CEO’su Hassan Kadbi, Türkiye turizminin bu yıl çok önemli bir büyüklüğe ulaştığını, yükselişin gelecek yıllarda da devam edeceğine vurgu yaptı.

Tur serisi...

İsviçre Başkonsolosluğu’nun desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Hassan Kadbi, Bodrum’da yer alan tesislerini bu yıl Avrupalı turistin tam kapasite doldurduğunu, yakın zamanda Japonya ve Kore pazarında önemli bir artış yaşanacağını söyledi.

120 bin üyesiyle dünyada farklı bir devre tatil sistemini uygulayan Hapimag, üyelik sisteminde yer alanlara puanlar veriyor. Üyeler, bu puanlama sistemi ile yılın farklı zamanlarında farklı lokasyonlardaki Hapimag tesislerinde tatil yapabiliyor.

Tüm dünyada 16 ülkede, 60 tesisleri bulunduğunu anlatan Kadbi, Türkiye’de ise Hapimag Sea Garden Resort Bodrum ile bulunduklarını, ayrıca herkese açık bir de otel yer aldığını hatırlattı. Bodrum’un en çok ilgi gören tesislerinden olduğunu vurgulayan Kadbi, Almanya, İtalya, İsviçre gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden binlerce misafir ağırladıklarını dile getirdi.

Kadbi, “Örneğin bu yıl yaz-kış sezonunun tamamını kapsayacak şekilde Çin’den gelen turist sayısında ciddi oranda artış yaşıyoruz. Şu ana kadar doluluk oranımızın önemli kısmını Çinli misafirlerimiz oluşturuyor. İtalya’dan yedi bölgeden Bodrum’a direk uçuşların başlaması bu ülkeden gelen misafirlerimizin artmasını sağladı. Kore ve Japonya pazarlarına girdik. Tur serisi diye nitelendiriyoruz. Kapadokya’ya gelip oradan Pamukkale’ye geçerek Denizli üzerinden Bodrum’a geliyorlar. Şu an Bodrum’daki otelimizin doluluk oranı yüzde 100 seviyesinde” bilgilerini paylaştı.

Turizmde tarihi bir yıl olacak

İlk 9 aylık turizm verilerinin çok umut verici olduğunu anlatan Hassan Kadbi, sektördeki büyüme rakamlarının devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Kadbi, “2019 Türk turizmi açısından tarihi bir yıl olacak gibi görünüyor. 2017’de 23 milyar dolar olan seyahat gelirleri, 2018’de 30 milyar doları geçti. 2019’da da büyüme devam ediyor. 2020 yılının da iyi geçmesini bekliyoruz. 2021 yılı için belirlenen 42 milyar dolarlık turizm geliri hedefini de ulaşılabilir, reel bir hedef olarak görüyorum” dedi.

Farklı paketler

Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Kadbi, “Turizmde daha iyi seviyelere ulaşmak için her destinasyonun kendine özgü yönlerini tanıtan bir stratejiyle hareket edilmeli. Hapimag tesislerinde konaklayan misafirlerimiz buna özellikle dikkat ediyor. Bu nedenle misafirlerimiz için farklı paketler oluşturduk” diye konuştu.