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    HaberlerEkonomi Haberleri Koru Sigorta Kalite Kongresi oturumuna sponsor oldu
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    26.12.2019 - 07:50 |

    Koru Sigorta Kalite Kongresi oturumuna sponsor oldu

    Koru Sigorta’nın “Güncel Sorunlara Çözümler: Jeopolitik” konulu oturumuna sponsor olduğu KalDer ve TÜSİAD tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen ve iki gün süren Kalite Kongresi’ne aralarında iş, bilim, akademi, medya ve sanat dünyasının önde gelen temsilcilerinin de bulunduğu binin üzerinde seçkin davetli katıldı.

    Koru Sigorta Kalite Kongresi oturumuna sponsor oldu

    Çözüm Özünde” ana temasıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda toplanan kongrede, dünyanın karşı karşıya olduğu en güncel sorunlarla bu sorunların çözümüne yönelik öneriler tartışıldı ve çözümün kendimizde olduğu vurgusu yapıldı. TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası’nın yönettiği ve E. Büyükelçi Uluç Özülker, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Doç. Dr. Özlem Kaygusuz’un konuşmacı oldukları oturumda, Türkiye’nin güncel jeopolitik sorunları masaya yatırıldı.

    Milliyet'te Gündem (26.12.2019)Milliyet'te Gündem (26.12.2019)
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