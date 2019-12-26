Koru Sigorta Kalite Kongresi oturumuna sponsor oldu

“Çözüm Özünde” ana temasıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda toplanan kongrede, dünyanın karşı karşıya olduğu en güncel sorunlarla bu sorunların çözümüne yönelik öneriler tartışıldı ve çözümün kendimizde olduğu vurgusu yapıldı. TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası’nın yönettiği ve E. Büyükelçi Uluç Özülker, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Doç. Dr. Özlem Kaygusuz’un konuşmacı oldukları oturumda, Türkiye’nin güncel jeopolitik sorunları masaya yatırıldı.