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    HaberlerEkonomi Haberleri KOSGEB’den kadınlara 1 milyar lira destek
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    25.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    KOSGEB’den kadınlara 1 milyar lira destek

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2015 - 2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplam 1 milyar 5 milyon 363 bin 551 lira destek sağladı.

    KOSGEB’den kadınlara 1 milyar lira destek

    AA’nın 2020 Yılı Bütçe Gerekçesi ve KOSGEB verilerinden derlediği bilgiye göre, kurum, kadınların iş gücüne kazandırılmasına yönelik çalışmalarını son yıllarda yoğunlaştırırken, bu alanda sağlanan desteklerde de önemli artış gerçekleşti.

    Kadın girişimcilere, 2015’te 57 milyon 933 bin 100 lira olan destekler 5 yılda 5 katına çıkarak 2019 sonunda 298 milyon 285 bin 791 liraya yükseldi.

    Desteklerden faydalanan girişimci kadınlara ait işletme sayısı da 5 yılda 3 kat arttı. Bu sayı 2015’te 5 bin 681 iken, geçen yıl 14 bin 978’e yükseldi.

    KOSGEB destek programları kapsamında 2015 - 2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplamda 1 milyar 5 milyon 363 bin 551 liralık teşvik sağlandı.

     

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