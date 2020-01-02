Kozmetikte yerli üretime yüklendi

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, Türkiye’de her yıl büyüdüklerini ve mağaza sayılarının 350’ye ulaştığını belirterek, “Hedefimiz bu sayıyı üç yıl içinde 450-500 seviyesine çıkarmak. Yılda 30-40 mağaza açmayı hedefliyrouz. Bu yılı 10-12 mağaza ile kapatacağız. Yılsonuna kadar açılacak 4 mağazayla 354 sayısına ulaşacağız” dedi.



Anadolu’nun pek çok yerinde olduklarını ve 60 ilde bulunduklarını aktaran Yurddaş, “Artvin’den Diyarbakır’a, Hatay’dan Edirne’ye kadar pek çok ilde varız. Ağırlıklı alışveriş merkezlerindeyiz. Yeni mağazalarımızı daha çok caddelerde açmayı planlıyoruz. Pek çok Anadolu şehrinde uluslararası markaları insanların ayağına götürmemiz takdir ediliyor” diye konuştu.



Yatırımı sürdürecek



Yurddaş, yeni mağaza açılışları, yenilemeler ve altyapı yatırımları dahil olmak üzere topamda yılı 45 milyon TL’lik yatırımla kapatacaklarını da kaydetti. Yurddaş, son iki yıldır Türkiye’de yerli üretime odaklandıklarını da vurgulayarak, “Döviz kurlarının artmasının sonrasında yerli üretimi artırdık. Watsons markalı ürünlerin önemli kısmını üretmeye başladık. İki yılda bunu hızlandırdık. Şu anda sattığımız ürünlerin yüzde 25’ini Türkiye’de ürettiriyoruz. Bunu gelecek yıl sonunda yüzde 30’un üzerine çıkaracağız. Büyük adetli satılanların çoğunu burada üretmeye başladık. Kağıtlar, pamuk, duş jeli, kremler, sıvı sabunlar, kolonyalar. İthalatla uygun fiyata kendi ürünlerimizi sunmakta zorlanıyorduk. Yerli üretimle bunu aştık” ifadelerini kullandı.









Kendilerinin yurtdışından marka getirdiğini, Revolution gibi markaları Türk tüketicilerle buluşturduklarını dile getiren Yurddaş, gençlere hitap eden bir marka da getirmek için araştırmalarının sürdüğünü belirtti.



40 mağaza açacak

Yurddaş, ayrıca Türk markaların yurtdışında satılması için de destek olduklarını anlatarak, “Bazı yerli markaların ihraç edilmesine vesile oluyoruz. Urban Care bunlardan biri” dedi. Yurddaş, bu yıl enflasyonun üzerinde büyüdüklerini, gelecek yıl da planlarının bu yönde olduğunu kaydederek, “2020 daha iyi olacak. 30-40 mağaza açacağız” dedi.





Kişi başı bakım harcamamız 84 TL

Kişisel bakımda makyaj ve cilt bakımında uzmanlaştıklarını dile getiren Yurddaş, mağazalarında 30 kategoride 9 bin civarında ürün satıldığını da aktardı. Yurddaş, tüketim alışkanlıkları hakkında şu bilgileri verdi:



“Türkiye’de en çok saç ürünleri satılıyor. Şampuan her 100 evden 95’ine giriyor. Ipsos verilerine göre Türkiye’de kişi başına düşen kozmetik ve kişisel bakım harcaması 84 TL. Fransa’da bu rakam 302 euro, İngiltere’de 307 sterlin civarında. Avrupa’da ortalama ise 148 dolar. Ülke olarak büyüyen bir pazarız ve daha gidilecek çok yolumuz var.”



14 milyar TL’lik sektör var









Mete Yurddaş, sektörle ilgili de “2019 yılında 14 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı. Bu rakama bütün güzellik ve bakım sektörü dahil. Ürünlerin dörtte biri zincir mağazalarda satılıyor. Bu oran her yıl artıyor. Sektör yüzde 24 büyüyor” dedi. Turizmin sektörü geliştirdiğine de değinen Yurddaş, “Turizm çok iyi gidiyor, bu yıl turist sayısı yüzde 15 arttı. Bu bizim işimizi doğrudan etkiliyor. Başta İstanbul ve Antalya olmak üzere satışlarımız doğrudan artıyor. Gelecek yıl 30-40 mağaza açma planımız var. Bunun belli bir miktarı turizm bölgelerind olacak” dedi.