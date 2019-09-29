Kredi kartı faizi düştü

1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.00, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.28, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.68 olarak belirlendi.