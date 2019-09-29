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    HaberlerEkonomiKredi kartı faizi düştü
    29.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kredi kartı faizi düştü

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranları indirildi.

    Kredi kartı faizi düştü

    1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.00, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.28, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.68 olarak belirlendi.

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