29.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Kredi kartı faizi düştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranları indirildi.
1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.00, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.28, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.68 olarak belirlendi.