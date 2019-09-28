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    HaberlerEkonomiKredi kartı faizleri düştü! İşte kredi kartı faiz oranları...
    28.09.2019 - 09:21 |

    Kredi kartı faizleri düştü! İşte kredi kartı faiz oranları...

    Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan kredi kartı faiz oranlarını düşürdü. Peki yeni faiz oranları ne kadar? İşte herkesin merakla beklediği sorunun yanıtı! Kredi kartı faiz oranları...

    Kredi kartı faizleri düştü! İşte kredi kartı faiz oranları...

    Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren olay. Kredi kartı olanlar için beklenen haber. Kredi kartı faizl oranları düşürüldü. Peki yeni faiz oranları ne kadar?

    KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI

    Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını düşürdü. Buna göre, Türk Lirası cinsinden yapılan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1,60'a indirildi. Yüzde 1,60 olarak uygulanan yabancı para cinsinden yapılan kredi karşı işlemlerinde ise aylık azami faiz oranı yüzde 1,28 olarak belirlendi.

    Ayrıca aylık gecikme faizi oranları ise Türk Lirası cinsinden işlemler için yüzde 2,40'tan yüzde 2'ye indirilirken yabancı para cinsinden işlemlerde de yüzde 2'den yüzde 1,68'e indirildi. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

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