Kredi kullanımında denetim sınırı 100 milyon liraya indi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikteki değişiklik ile, "Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 100 milyon lira ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında" bankaların, şirketlerden Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde gerekli rapor ve belgeleri almaları zorunlu kılındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen Nisan ayında "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları (YEP)" kapsamında yaptığı açıklamada, bu konuda şöyle demişti:

“Finansal sektördeki atacağımız adımların son başlığı reel sektör olacak. Ağustos ayında yaşadığımız türbülans reel sektörümüzü, dolaylı olarak da bankacılık sektörümüzü etkiledi. Finansal sektörün daha sağlıklı işleyişini sağlamak için reel sektör alanında da bazı adımlar atacağız. BDDK 2019 başında 500 milyon ve üzeri riski bulunan gruplar için bir düzenleme hayata geçirmişti. Bunu bir adım ileriye taşıyoruz. Bankacılık sektöründe toplam 100 milyon TL ve üzeri riski olan şirketlerin, mali yılın kapanmasının ardından 120 gün içerisinde bankalarına bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarını ve borç ödeme kapasitesi, likidite riski, kur riski, ve karlılık gibi unsurları da içeren bir mali denetim raporu sunmak zorunda olacak. Aksi halde sektörden ek kredi alamayacak.”

Yönetmeliğin "etki analizine" göre bankacılık sektörü toplam nakdi kredilerinin düzenleme kapsamına alınan bölümü yüzde 33'ten yüzde 47'ye yükselecek.