Krediler İVMEleniyor

Albayrak, İVME Finansman Paketi’ne ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yeni büyüme modeli çerçevesinde katma değerli üretim ve yerli makine alımının İVME Finansman Paketi ile desteklendiğini hatırlattı. Bakan Albayrak, “Paket kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler, sadece ekim ayında yüzde 106 artarak 24.5 milyar liraya ulaştı. Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretimle ulaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, paylaşımında, sanayi ve sera alanlarında kullandırılan İVME Finansman Paketi’ne ilişkin infografiğe de yer verdi. İnfografiğe göre, 30 Eylül’de 9.5 milyar lira düzeyinde bulunan tahsis edilen kredi limiti, 31 Ekim itibarıyla yüzde 130 artışla 21.9 milyar liraya yükseldi. 30 Eylül’de 3.3 milyar lira olan kredi kullandırım tutarı da yüzde 187 artışla 9.45 milyar lirayı buldu.

3 koldan destek

Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığıyla devreye alınan Seracılık Finansman Paketi ile üreticilere sağlanan kredi tutarı 2.55 milyar lira oldu. Ham madde sanayisinde 3 bin 106 firmaya 14 milyar lira kredi tahsis edildi. 2 bin 544 firma 5 milyar lira kredi kullandı.

Makine imalat sanayisinde de 2 bin 371 firmaya 6.3 milyar lira kredi sağlandı, 2 bin 413 firmaya 3 milyar lira kredi kullandırıldı.

İVME nedir?

İVME finansman paketi, ileri, verimli, milli endüstri hedefiyle oluşturuldu. Kamu bankalarının dahil olduğu bu paket ile yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 10 yıl vade uygulanıyor. İşletme kredileri için azami kredi tutarı da 30 milyon TL düzeyinde.