BİST104.809-0,02EURO6,35 0,44USD5,760,44ALTIN271,180,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri'Kripto para birimlerinden oldukça kuşkuluyum'
    14.11.2019 - 10:07 | | DHA

    'Kripto para birimlerinden oldukça kuşkuluyum'

    Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, Bitcoin gibi kripto para birimlerine “oldukça kuşkuyla” yaklaştığını söyledi.

    'Kripto para birimlerinden oldukça kuşkuluyum'

    Kashkari, Wisconsin-La Crosse Üniversitesi’nde öğrencilere yaptığı konuşmada, piyasada “çöp kadar” yeni kripto para birimi olduğunu ve herkesin onların değerini azaltabileceğini söyledi. Kashkari, bunun aksine dolar ve euro değerinin, söz konusu para birimlerinin ayrıcalıklı ve merkez bankaları tarafından destekleniyor olmalarından geldiğini belirtti.

    Kashkari ayrıca, bütün ABD vatandaşlarının Fed’de bir hesap açmalarını gerektireceğinden merkez bankasının kendi dijital dolarını oluşturmasında bir avantaj görmediğini ve söz konusu dijital para birimleri için bir hesap açmanın, bir banka hesabından daha iyi olduğunu düşünmek için hiçbir sebep düşünemediğini söyledi.

      Tam 1 buçuk metre! Piton döner...Adana’da sosyal medya sayesinde popüler hale gelen tavuk dönerci, 1 buçuk metrelik ‘piton döner’ ile farklı lezzet arayanların akınına uğruyor.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? 65-72 yaş yeniden atama kurası

      Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? 65-72 yaş yeniden atama kurası

      Aslan burcu günlük burç yorumu - Aslan burcu hangi tarihler arasında oluyor?

      Aslan burcu günlük burç yorumu - Aslan burcu hangi tarihler arasında oluyor?

      Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanı...

      Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanı...

      Eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

      Eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

      Sıradaki Haber