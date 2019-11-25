Kriz kahini Roubini Türkiye’ye geliyor

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl 28’incisi gerçekleştirilecek olan Kalite Kongresi, iş, bilim, akademi, sanat dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla 26-27 Kasım’da İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek. Kongrede ulusal ve uluslararası alanda birçok uzman isim, dünyayı çevreleyen değişimin beraberinde getirdiği sosyal, ekonomik, çevresel, jeopolitik, kültürel ve eğitime ait sorunları tartışarak, bu sorunların çözüm önerilerini mercek altına alacak.

‘Çözüm Özünde-Fix The Basics!’ temasıyla düzenlenecek olan kongrenin bu yılki özel oturum konuğu ise sürpriz bir isim. Kutay Grubu’nun ana sponsorluğunda düzenlenen oturumda, ‘kriz kahini’ olarak bilinen ünlü ekonomist Nouriel Roubini konuşmacı olacak.