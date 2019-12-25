Kriz uzmanı CEO Boeing’i türbülanstan çıkarır mı?

Endonezya ve Etiyopya’da toplam 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki uçak kazasının ardından 737 Max’lara ABD dahil birçok ülkede uçuş yasağı getirildi. Marttan beri uçmayan Max’ların üretimine de düzenleyici kuruluşlardan yeniden onay alınana kadar ara verileceği duyuruldu. Tarihinin en büyük krizini yaşayan Boeing’in CEO’su Dennis Muilenburg, kötü gidişi önleyememesi nedeniyle büyük eleştiri altındaydı. Krizin şirkete olan faturası 9 milyar doları buldu.



Max ne olur?



13 Ocak’ta CEO olarak göreve başlayacak Calhoun ise çok sayıda şirketi krizden çıkarmasıyla tanınan bir isim. Reuters, kriz konusunda tecrübeli olan Calhoun’un Mart 2017’de Caterpillar’ın merkezinin vergi sorunu nedeniyle basılmasının ardından şirketin başkanlığına getirildiğini, ABD’de 11 Eylül terör saldırılarının ardından General Electric’in uçak motorlarına da bakan kısmını yönettiğini ve araştırma şirketi Nielsen’in halka açılma çalışmalarına liderlik ettiğini yazdı. Özel sermaye fonu Blackstone yöneticisi de olan Calhoun 2009 yılından bu yana Boeing’in de yönetim kurulunda.



Calhoun’u 737 Max tipi yolcu uçaklarını tekrar havalandırmanın yanı sıra düzenleyici kuruluşlarla ilişkileri düzeltmek, son gelişmelerle birlikte yaşanan nakit sıkıntısını gidermek ve yeni Boeing 777X jet uçağını piyasaya sürmek gibi önemli görevler bekliyor.