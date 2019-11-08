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    HaberlerEkonomi HaberleriKüçük ölçekli şirketler "finansal yeniden yapılandırma" yapabilecek
    08.11.2019 - 15:48 | | AA

    Küçük ölçekli şirketler "finansal yeniden yapılandırma" yapabilecek

    Finansal sektöre borcu 25 milyon lira altında bulunan küçük ölçekli şirketler, yeniden yapılandırma kapsamında işlemlerini yapabilecek.

    Küçük ölçekli şirketler "finansal yeniden yapılandırma" yapabilecek

    Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon lira altında küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın, gerekli onaylar alınarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

     

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