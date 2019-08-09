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    HaberlerEkonomi‘Küçükbaş tercih edin’
    09.08.2019 - 08:35| EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Küçükbaş tercih edin’

    Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, hayvan varlığının devamı ve arz fazlalığı nedeniyle kurbanlık olarak küçükbaşın tercih edilmesini önerdi. Tezel, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de geçen yıl Kurban Bayramı’nda 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvanın kesildiğini hatırlattı.

    ‘Küçükbaş tercih edin’

    Tezel, Türkiye’de kişi başı yıllık et tüketiminin 7-8 kilosunun balık, 13-14 kilosunun kırmızı et, 22-23 kilosunun ise beyaz et olduğunu belirtirken, refah düzeyi arttıkça kırmızı ete olan talebin de artacağını vurguladı.  Yılda 1 milyon 120 bin ton olan kırmızı et üretiminin en az 1.5 milyon tona çıkarılması gerektiğini, bunun vatandaşların yeterli ve sürekli kırmızı et tüketmesini sağlayacağını dile getiren Tezel, “Üretim kapasitelerimiz yeterlidir. Önemli olan arzın sürekli ve istikrarlı olması” dedi.

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