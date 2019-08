‘Küçükbaş tercih edin’

Tezel, Türkiye’de kişi başı yıllık et tüketiminin 7-8 kilosunun balık, 13-14 kilosunun kırmızı et, 22-23 kilosunun ise beyaz et olduğunu belirtirken, refah düzeyi arttıkça kırmızı ete olan talebin de artacağını vurguladı. Yılda 1 milyon 120 bin ton olan kırmızı et üretiminin en az 1.5 milyon tona çıkarılması gerektiğini, bunun vatandaşların yeterli ve sürekli kırmızı et tüketmesini sağlayacağını dile getiren Tezel, “Üretim kapasitelerimiz yeterlidir. Önemli olan arzın sürekli ve istikrarlı olması” dedi.