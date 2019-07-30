BİST103.3730EURO 6,260,05USD5,620,11ALTIN257,21-0,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiKullandığı elektriği üretecek
    30.07.2019 - 08:30| EKONOMİ SERVİSİ

    Kullandığı elektriği üretecek

    ING Türkiye, sürdürülebilirlik anlayışıyla fark yaratacak bir projeye imza atarak Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’nin çatısına güneş enerjisi santrali kuruyor.

    Kullandığı elektriği üretecek

    Çatıda 2 bin metrekarelik alanda kurulacak santral, 9 ay içinde üretime geçecek. Bu yenilenebilir enerji yatırımı sayesinde ING, çağrı merkezinde kullanılan elektriğin yüzde 30’unu güneşten üretecek. ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, karbon ayak izini azaltacak bu yatırım ile sürdürülebilirlik yolunda örnek bir projeye imza attıkları için gurur duyduklarını söyledi.

    Örnek bir proje oldu

    ING Grubu’nun 2015 Paris Anlaşması’nda imzası olduğunu vurgulayan Abay, sürdürülebilirlik yolunda örnek bir projeye imza atmaktan çok mutlu olduklarını vurguladı. Abay, şunları söyledi:

    “ING, faaliyet gösterdiği ülkelerde sürdürülebilir bankacılık konusunda öncü kuruluşlar arasında yer alıyor. ING Türkiye olarak biz de bu konuda önemli adımlar atıyor, çevre duyarlılığı yüksek projeleri özellikle takip edip destekliyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların desteklenmesi gündemimizde. Kahramanmaraş’ta yapacağımız tesis ile toplumsal, etik ve çevresel vizyonumuz ışığında fark yaratacak bir projeye imza atmaktan gurur duyuyoruz.” l 

    İstanbul'da uyuşturucu operasyonuGaziosmanpaşa'da 73 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ebru Şahin kaç yaşında?

    Ebru Şahin kaç yaşında?

    Rum Yetimhanesi için 40 milyon euro

    Rum Yetimhanesi için 40 milyon euro

    Bir rezalet daha! Genç kız üzerini değiştireceği esnada fark etti

    Bir rezalet daha! Genç kız üzerini değiştireceği esnada fark etti

    İri gözler tiroit hastalığı habercisi

    İri gözler tiroit hastalığı habercisi

    Sıradaki Haber