Kullandığı elektriği üretecek

Çatıda 2 bin metrekarelik alanda kurulacak santral, 9 ay içinde üretime geçecek. Bu yenilenebilir enerji yatırımı sayesinde ING, çağrı merkezinde kullanılan elektriğin yüzde 30’unu güneşten üretecek. ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, karbon ayak izini azaltacak bu yatırım ile sürdürülebilirlik yolunda örnek bir projeye imza attıkları için gurur duyduklarını söyledi.

Örnek bir proje oldu

ING Grubu’nun 2015 Paris Anlaşması’nda imzası olduğunu vurgulayan Abay, sürdürülebilirlik yolunda örnek bir projeye imza atmaktan çok mutlu olduklarını vurguladı. Abay, şunları söyledi:

“ING, faaliyet gösterdiği ülkelerde sürdürülebilir bankacılık konusunda öncü kuruluşlar arasında yer alıyor. ING Türkiye olarak biz de bu konuda önemli adımlar atıyor, çevre duyarlılığı yüksek projeleri özellikle takip edip destekliyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların desteklenmesi gündemimizde. Kahramanmaraş’ta yapacağımız tesis ile toplumsal, etik ve çevresel vizyonumuz ışığında fark yaratacak bir projeye imza atmaktan gurur duyuyoruz.” l