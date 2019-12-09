Küllerinden doğdu yurtdışında atakta

Emsan Genel Müdür Yardımcısı Arif Yıldırım, markanın dayanıklılık ve kaliteyle özdeşleştiğini belirterek, “2007’den sonra Karaca satın almasıyla marka atağa kalktı. Halen mutfak denince ilk akla gelen markalardan biriyiz. Pazar payı olarak da sektörde ilk üç arasındayız. 1970’lerde tencere demek Emsan demekti. Günümüzde de bunu sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

İhracatımız artıyor

2017 yılında mağazacılığa da girdiklerini ve şu anda 10’a yakın mağaza sayısına ulaştıklarını dile getiren Yıldırım, “3 tane de yurtdışında mağazamız var. Toplamda 13’e ulaştık. 2020 yılında bu sayıyı iki katına çıkartmak istiyoruz. Ayrıca Türkiye’de 600 noktaya ürün veriyoruz. Bütün illerde varız. Türkiye coğrafyasında her noktayı kapsıyoruz. Karaca markası da dahil olmak üzere yurtdışında da mağazalaşmaya odaklanıyoruz. Grubun yurtdışı mağaza sayısı 40’ı geçti. Bu artarak devam edecek. Grup olarak Avrupa’yı hedefliyoruz. Almanya’da üçüncü mağaza açılmak üzere. Romanya, Polonya gibi ülkelerde varız. Bütün markalarımızın olduğu karma mağaza modelimiz de var. Karaca mağazaları genelde böyle. Çoklu marka satıyor” diye konuştu. İhracatları olduğunu da anlatan Arif Yıldırım, “Cironun yüzde 5’i yurtdışı satışlarından geliyor. Türki Cumhuriyetler, Kuzey Irak, Suudi Arabistan, Avrupa’da İngiltere. Odak pazarlarda büyümeye devam edeceğiz. Sofraları bize benzeyen, iş yapma kolaylığı olan ülkelere bakıyoruz. İhracatta bir model kurup diğer ülkelere de uygulayacağız. Emsan olarak sadece biz ciromuzda yurtdışının payını yüzde 10’a çıkartmayı hedefliyoruz. 2023’de de cironun yarısının yurtdışından gelmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Yıldırım, 2019 yılını da değerlendirerek, yıllı çok iyi geçirdiklerini ve yüzde 40 oranında büyüdüklerini de kaydetti. Yıldırım, “Türkiye ekonomisi ve sektörün üzerinde büyüdük. Ürün kategorilerimizin yüzde 50’den fazlasına ömür boyu garanti veriyoruz” dedi.

Ar-Ge’ye önem veriyoruz

Artık tüketicilerin trendlere göre mutfağını yenilediğini aktaran Arif Yıldırım, “Her yıl bir tava, bir sahan alan var. Önceden yemek takımlarını ömürlük alan tüketici yenisini alayım diyor. Mutfakta trend şık ve küçük. Mutfak alanı küçülüyor. Akıllı mutfaklar isteniyor. Sağlıklı olsun isteniyor. Nesnelerin interneti gibi teknolojileri de yeni ürünlerimizde görülüyor olacak. Akıllı düdüklü tencere çıkarabiliriz. Ar-Ge departmanımızda 50 kişilik tasarım ekibimiz var. Toplam 200 çalışanımız var” dedi.