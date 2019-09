Küresel 3D yazıcı pazarının yeni oyuncusu; Zaxe

3D yazıcılar, her ne kadar geçmişi daha eskiye dayansa da günümüzün ve yakın geleceğin en heyecan verici teknolojilerinden biri. Havacılık, savunma sanayi ve sağlık başta olmak üzere hemen her sektörde aktif olarak kullanılan bu teknoloji, üretim süreçlerini kökünden değiştirmeye aday. Hem endüstriyel anlamda hem de son kullanıcı tarafında sayısız imkan ve avantaj sağlayan 3D yazıcılar, üretici ve tüketici kavramlarının da yeniden yorumlanmasına önayak olacak.



Üreten insanlar için 3D yazıcılar üreten marka



2015 yılında kurulan ve yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranı yakalayan Zaxe, Türkiye’nin dört bir yanında, başta eğitim ve sanayi kurumları olmak üzere pek çok alanda üretime katkı sağlıyor. X1 ve X1+ modelleri ülke genelinde 40’a yakın bayi tarafından dağıtılan markanın en önemli özelliklerinden biri, kullanım kolaylığı sunması. Kullanıcı odaklı arayüz, 3 adımda baskıya gönderme, kablosuz ağ bağlantısıyla birden fazla 3 boyutlu yazıcı kontrol etme gibi kolaylıklar sunan Zaxe Desktop uygulaması; bu teknolojinin toplumun geneline yayılması açısından da önemli bir görev üstleniyor. Windows ve Mac OS X uyumlu Desktop uygulamasıyla 3 boyutlu yazıcı kullanımı karmaşık olmaktan çıkıyor.



3 kişiyle yola çıkan Zaxe bugün her biri alanında uzman 20 kişilik bir ekiple hizmet veriyor. 1200 metrekare alana yayılan merkez ofiste tasarım, üretim, pazarlama, teknik servis, gönderim gibi iş kalemlerinin tek elden yürüyor. İlk yerli üretim 3D yazıcı markası olmanın sorumluluğunu ve bilincini taşıyan Zaxe kurucuları ve uzman ekibi aynı zamanda, Türkiye’de üretimi teşvik eden etkinliklerde 3D yazıcı teknolojisini anlatarak bu alanda farkındalık oluşmasına katkıda bulunuyor.



Yeni dönem, yeni atılımlar



Zaxe 2019’un son çeyreğine yeniliklerle giriyor ve 2020 için hedef büyütüyor. Bugüne kadar B2B pazarına hitap eden X1 ve X1+ modellerine Z1 ve Z1+ modellerini de ekleyerek son kullanıcı tarafında da iddiasını ortaya koyuyor. Söz konusu modellerin lansmanı önümüzdeki aylarda yapılacak.



3D baskı sürecinin önemli unsurlarından olan filament üretimi ve satışı da yapan Zaxe, her yönüyle kullanıcı dostu bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.



Uzun yıllar çeşitli global yatırımlarda görev alıp, son olarak Londra merkezli dijital bir Çin yatırımının Doğu Avrupa ve CIS Ülkeleri Global Direktörü olarak edindiği 10 yılı aşkın yöneticilik deneyiminin ardından Zaxe'de Yönetici Ortak görevini üstlenen Dr. Emre Akıncı, şirketin yeni dönemi için yurtdışını işaret ediyor:



“Yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranı yakalayan bir marka olarak, Türkiye’de yakaladığımız başarıyı yurt dışına taşımak istiyoruz. Merkez ofisimizi yeniledik, genişlettik. En kısa sürede internet sitemizi de yenilenen yüzüyle yayına alacağız. Alanının ilk girişimi olmanın verdiği sorumluluğun farkındayız, bu nedenle yeni internet sitemizi 3D yazıcı teknolojisinin önemli bir bilgi kaynağı da olacak şekilde konumluyoruz.”



Las Vegas’ta düzenlenen ve dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan CES’te de (Tüketici Elektroniği Fuarı) boy gösteren ve yoğun ilgiyle karşılanan şirket; eğitim, mühendislik, üretim, sağlık ve mimari alanlarına yoğunlaşmayı planlıyor. Akıncı’ya göre 2020 Zaxe’nin altın yılı olacak:



“Sürdürülebilir pazarlama hedeflerimiz ışığında, hitap ettiğimiz sektörleri genişletmek ve pazarda yeni alanlar açmak istiyoruz. Duyuracağımız yeni modellerle birlikte hem B2B’deki yerimizi sağlamlaştıracağız hem de B2C tarafında kendimize büyük bir alan yaratacağız. Türkiye’nin ilk yerli 3D yazıcı üreticisi olarak, global bir markaya dönüşmenin gururunu yaşayacağız ve yaşatacağız.