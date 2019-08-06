Kuru meyve ‘müjdesi’

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, “Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru incir, kayısı çekirdeği, çam fıstığı, kuru üzüm ve diğer kuru meyve, mamulleri en fazla ihracatı yapılan ürünler arasında yer aldı. AB, Orta Doğu ülkeleri ve ABD ihracatta ilk üç sırada bulunuyor. En fazla ihracatımızı Almanya, İtalya ve Irak’a gerçekleştirdik” dedi.