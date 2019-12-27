Kuru meyveden 1,45 milyar dolarlık ihracat beklentisi

Celep, Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar gerçekleştirilen URGE projelerinde daha çok yurt dışı pazarlarına odaklandıklarını söyledi.

İhracatı arttırmanın yalnızca yeni pazar ve müşteri bulmakla sürdürülebilir kılınamadığına dikkati çeken Celep, aynı zamanda müşteri memnuniyetini sağlamak ve karlılığın da arttırılması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi kapsamında yaklaşık 8 ay sürecek olan 'Yalın Üretim Teknikleri Danışmanlık Faaliyeti' başlığı ile yaklaşık 600 bin lira bütçeli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini hatırlatan Celep, şöyle konuştu:

"Amacımız şirketlerimize balık avlamayı öğretmek. Bu çalışmayla ihracatçılarımıza verimlilik, kalite ve çalışan motivasyonu konularında destek olacağız. Örneğin fire, hata, müşteri iadesi gibi kaliteyle ilgili maliyet arttıran problemlerin azaltılmasını sağlayacağız. Yine ürün akış süresinin kısaltılması, maliyetin düşürülmesi ve çalışan motivasyonunun iyileştirilmesi de odaklandığımız konuların başında geliyor."

Celep, 18 firmanın yer aldığı projenin kuru meyve ihracatına olumlu katkılar yapacağına inandığını belirterek, "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz ihracata baktığımızda bazı ürünlerde artış bazılarında da dengeli bir satış gözleniyor. Kuru incirdeki artış iyi, kuru kayısı ise geçen yıla göre hemen hemen aynı rakam çıkacak. 2019'un 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük bir artışla 1 milyar 296 milyon dolara ulaştık. Yıl sonunda ihracatın 1 milyar 450 milyon doları aşmasını ve geçen yıla göre yüzde 7 oranında artış kaydetmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.