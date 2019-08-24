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    HaberlerEkonomiKuru üzüm fiyatı herkesi memnun etti
    24.08.2019 - 08:35| EKONOMİ SERVİSİ

    Kuru üzüm fiyatı herkesi memnun etti

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirde fiyat düşüşü yaşanması halinde TMO’nun piyasaya müdahale edebileceği açıklaması Egeli üreticiyi sevindirdi.

    Kuru üzüm fiyatı herkesi memnun etti

    Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Bakan Pakdemirli’nin kuru üzümde borsa fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde TMO’nun piyasaya müdahale edeceğini açıklamasının üreticiyi rahatlattığını bildirdi. Okur, “Üretici bu açıklamayla kendisini daha güvende hissedecektir. Keşke rakam verilmeseydi ama bu açıklama da bizleri sevindirmiştir” dedi.

    Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da üzümün fiyatını arz ve talebin belirleyeceğini, bunda döviz kurunun da etkisinin olacağını ancak 10 liranın altına gerilemesi halinde müdahale edilecek olmasının üreticiyi koruyan bir düzenleme olduğunu ifade etti.

    Aydın’ın Germencik ilçesindeki Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu kuru incirde de fiyat düşüşlerine karşı müdahale sinyali vermesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

    Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da üzüm ve incirde rekoltenin yüksek olması nedeniyle yurt dışındaki alıcıların piyasayı manipüle ederek fiyatları düşürmeye çalıştığını, buna karşı Bakan Pakdemirli’nin yerinde bir önlem aldığını aktardı.

     

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