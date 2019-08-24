Kuru üzüm fiyatı herkesi memnun etti

Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Bakan Pakdemirli’nin kuru üzümde borsa fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde TMO’nun piyasaya müdahale edeceğini açıklamasının üreticiyi rahatlattığını bildirdi. Okur, “Üretici bu açıklamayla kendisini daha güvende hissedecektir. Keşke rakam verilmeseydi ama bu açıklama da bizleri sevindirmiştir” dedi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da üzümün fiyatını arz ve talebin belirleyeceğini, bunda döviz kurunun da etkisinin olacağını ancak 10 liranın altına gerilemesi halinde müdahale edilecek olmasının üreticiyi koruyan bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Aydın’ın Germencik ilçesindeki Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu kuru incirde de fiyat düşüşlerine karşı müdahale sinyali vermesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da üzüm ve incirde rekoltenin yüksek olması nedeniyle yurt dışındaki alıcıların piyasayı manipüle ederek fiyatları düşürmeye çalıştığını, buna karşı Bakan Pakdemirli’nin yerinde bir önlem aldığını aktardı.