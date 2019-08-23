Kuru üzümün taban fiyatı 10 TL

Bakan Pakdemirli, Manisa Ticaret Borsası’nda düzenlenen Sultani Çekirdeksiz Üzümü yeni sezon açılışı ve geleneksel ilk üzüm satış törenine katıldı.

Pakdemirli, “Ben borsadaki seyri izliyorum. 10 lira ve üzerinde açılmış gibi gözüküyor. Bu seyri de izlemeye devam edeceğiz. Bu işin maliyetlerini bire bir bilen insanlardanım. Maliyet açısından problem yok. Gönül ister ki çok daha yüksek rakamlara satalım. Çünkü üretici her zaman hak ediyor. (Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz. İnciri de izleriz. İncirde de eğer tedbir almamız gerekiyora onunla ilgili de bakarız ama orada piyasa iyi görünüyor” dedi.

Bakan Pakdemirli 2017’de kuru üzüm üretici fiyatının 4-5 lira olduğunu, 2018 yılında rekoltenin düşük olması nedeni ile üretici fiyatlarının 8-12 lira arasında seyrettiğini, 2018 yılında kuru ve yaş toplam ihracatın ise 611 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Ayşe Teyze vurgusu

Devleti yük altına sokmadan, piyasaları iyi takip ederek çiftçinin kazancını artırmaya gayret ettiklerini belirten Pakdemirli, şunları söyledi:

“Tohumdan çatala kadar olan zincirin içinde herkes hakkını alacak. Ama buradaki değer zincirini tekrar planlayıp programlamamız gerekiyor. Özellikle taze meyve sebze işini üreticinin en çok kazanacağı hale getirmemiz lazım. Kışın bazı problemler yaşadık sebzeyle ilgili. Tarlada ürün 3 lira ama İstanbul’da Ayşe Teyze’nin evinde 12 lira. Olmaması gereken bir şey. En çok emeği olan kesim en az katma değeri alıyor. Hal yasası ve perakende yasası üzerinde tekrar çalışılıyor. Önümüzdeki aylarda meclise sevk edeceğiz. Ekimde tarım şuramız var. Herkesi dinleyeceğiz. Mehmet Amca, Ayşe Teyze’yi dinlersek işin en doğrusunu yaparız.”

Volkswagen sinyali

Manisa’da 515 bin hektar alanda tarım yapıldığını ancak kentin aynı zamanda bir sanayi şehir olduğunu ifade eden Pakdemirli,

Volkswagen fabrikasının Manisa’da yatırım yapabileceği sinyalini de verdi. Pakdemirli, “Sayın Sanayi Bakanımız Mustafa Varank beni aradı bir süre önce, ‘Manisa’da bir araba fabrikasının yatırım durumu var, ne dersin? Seni, Bakanlığınızı ilgilendiren kısmı var’ dedi. ‘Ne gerekiyorsa yap, tüm yetki sende, Manisa bizim için çok önemli’ dedim” diye konuştu.

Yerele destek

Pakdemirli, “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) Programı’yla 2023 yılına kadar, yerel eylem gruplarına yaklaşık 22 milyon euro destek verilmesi hedefleniyor” dedi.