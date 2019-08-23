Kurulan şirket sayısı arttı

2019 yılı Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %57,00 oranında artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %57,00 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %70,85 kurulan kooperatif sayısı %82,46 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %56,07 kapanan kooperatif sayısında %141,03 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %86,54 artış oldu. Kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre %10,48 oranında azalış oldu. 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısı %5,88 kurulan kooperatif sayısı %40,54 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %10,59 oranında azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, 2019 yılının ilk yedi ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı %4,79 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %5,62 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında %14,31 oranında azalış gözlendi.

2019 YILI TEMMUZ AYINDA TÜM İLLERDE ŞİRKET VEYA KOOPERATİF KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

2019 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 7.301 şirket ve kooperatifin %86,00’ı limited şirket, %12,57’si anonim şirket, %1,42’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %41,43’ü İstanbul, %9,97’si Ankara, %5,25’i İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşti.

2019 Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %132,27 oranında arttı. 2019 yılında toplam 47.819 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 40.873 limited şirket, toplam sermayenin %72,47’sini, 6.289 anonim şirket ise %27,52’sini oluşturmakta. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre %132,27 oranında arttı.