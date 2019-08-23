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    HaberlerEkonomiKurulan şirket sayısı arttı
    23.08.2019 - 10:32

    Kurulan şirket sayısı arttı

    Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısı aylık yüzde 57,00 arttı.

    Kurulan şirket sayısı arttı

    2019 yılı Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %57,00 oranında artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %57,00 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %70,85 kurulan kooperatif sayısı %82,46 oranında arttı.

    Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %56,07 kapanan kooperatif sayısında %141,03 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %86,54 artış oldu. Kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre %10,48 oranında azalış oldu. 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısı %5,88 kurulan kooperatif sayısı %40,54 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %10,59 oranında azaldı.

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, 2019 yılının ilk yedi ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı %4,79 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %5,62 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında %14,31 oranında azalış gözlendi.

    2019 YILI TEMMUZ AYINDA TÜM İLLERDE ŞİRKET VEYA KOOPERATİF KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

    2019 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 7.301 şirket ve kooperatifin %86,00’ı limited şirket, %12,57’si anonim şirket, %1,42’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %41,43’ü İstanbul, %9,97’si Ankara, %5,25’i İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşti.

    2019 Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %132,27 oranında arttı. 2019 yılında toplam 47.819 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 40.873 limited şirket, toplam sermayenin %72,47’sini, 6.289 anonim şirket ise %27,52’sini oluşturmakta. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre %132,27 oranında arttı.

    Bu halde bulundu! İnanılmaz değişim...Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçici olarak tutulduğu hayvan barınağında, hayvanseverlerce bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteğiyle veterinere götürülerek, tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6,5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek terrier olduğu ortaya çıktı.
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