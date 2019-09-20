Kurulan şirket sayısı azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 Ağustos ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 26,34 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25,96 kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,42 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 13,76 kapanan kooperatif sayısında yüzde 51,06 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 45,62 azaldı.

Kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,73 oranında azalış oldu. 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılı Ağustos ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,61 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,30 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,80 oranında azaldı. 2019 yılının ilk sekiz ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 18,62 oranında azaldı. 2019 yılının ilk sekiz ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,59 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,83 kapanan kooperatif sayısında yüzde 18,62 oranında azalış gözlendi.

Gümüşhane, Sinop ve Ardahan’da şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi

2019 yılı Ağustos ayında kurulan toplam 5 bin 390 şirket ve kooperatifin yüzde 85,03’ü limited şirket, yüzde 13,28’i anonim şirket, yüzde 1,65’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 43,28’i İstanbul, yüzde 10,85’i Ankara, yüzde 5,86’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay Gümüşhane, Sinop ve Ardahan’da şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 54,43 oranında azaldı

2019 yılında toplam 53 bin 209 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 45 bin 456 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 72,84’ünü, 7 bin 5 anonim şirket ise yüzde 27,14’ünü oluşturdu. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 54,43 oranında azaldı.

2019 Ağustos ayında şirket ve kooperatiflerin bin 837’si ticaret, 807’si imalat ve 477’si inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Ağustos ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 585’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 224’ü imalat, 215’i inşaat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 315’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 166’sı inşaat, 96’sı imalat sektöründedir. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 401’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 190’ı inşaat, 79’u imalat sektöründe oldu.

2019 Ağustos ayında kurulan 89 kooperatifin 37’si konut yapı kooperatifi

2019 Ağustos ayında kurulan 89 Kooperatifin 37’si konut yapı kooperatifi, 17’si tarımsal kalkınma kooperatifi ve 13’ü ise işletme kooperatifi olarak kuruldu. 2019 yılında kurulan 735 kooperatifin 295’i konut yapı kooperatifi, 119’u tarımsal kalkınma kooperatifi, 94’ü işletme kooperatifi olarak kuruldu.

2019 yılı Ağustos ayında 971 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

2019 yılı Ağustos ayında kurulan 971 yabancı ortak sermayeli şirketin 541’i Türkiye, 81’i Suriye, 75’si İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 971 yabancı ortak sermayeli şirketin 90’ı anonim, 881’i limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin bin 11’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 553’ü gayrimenkul acenteleri, 441’i lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82,33’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.