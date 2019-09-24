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    HaberlerEkonomiKuşadası’na üç gemi ile 2 bin 630 turist geldi
    24.09.2019 - 15:13 | | İHA

    Kuşadası’na üç gemi ile 2 bin 630 turist geldi

    Türkiye’de kruvaziyer turizmin başkenti sayılan Kuşadası’na gün içinde üç turist gemisi geldi.

    Kuşadası’na üç gemi ile 2 bin 630 turist geldi

    Sabah saatlerinden itibaren Kuşadası Limanı’na yanaşan Bahama Bayraklı Wind Star, Malta bayraklı "Celestyal Olympia ve Bahama bayraklı Seven Seas Voyager isimli 3 kruvaziyer gemisi ile çoğunluğu Amerikalı 2 bin 630 turist Kuşadası’na günübirlik giriş yaptı.

    Gemiden inen turistlerin büyük bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryemana gibi tarihi ve turistik yerlere tura çıkarken, gemide kalan turistler ve gemi personelleri de Kuşadası çarşılarında dolaşmayı tercih etti.

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