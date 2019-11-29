'Kuşağın merkezinde parlıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken cari fazla vermeyi de başardığımız çok tarihi bir yıl olarak 2019’u hatırlayacağız. Özellikle eylül ayı itibarıyla son 12 aylık cari fazla rakamı, Cumhuriyet tarihi rekoru olan 5.9 milyar dolara ulaştı. Pozitif büyümenin gerçekleşeceği bir yılda cari fazla verilmesi hususu literatüre girecek” dedi.



Trabzon’da düzenlenen 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi’nde, değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak, Türkiye’nin başarısını gören birçok uluslararası kurum, fon ve yatırım bankasının, Türkiye ekonomisine ilişkin görüş ve beklentilerini pozitif yönde revize etmeye başladıklarına dikkati ekti.



Hareket başladı



Enflasyon, kur, faiz ve risk priminde sağladıkları tüm kazanımları daha ileriye, daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını vurgulayan Albayrak, sağlanan tüm bu olumlu havanın yatırımları da yavaş yavaş hareketlendirdiğini çok net gördüklerini aktardı.



Albayrak, son TOBB verilerine göre 2019 Ekim ayında kurulan şirket sayısında eylüle göre yüzde 8,5, geçen yıla göre yüzde 18 artış olduğunu belirterek, “İstihdama baktığımızda güçlü toparlanma sinyallerini görüyoruz. Eylül ayında 400 binin üzerinde SGK girişi var, ekim ayı pozitif devam ediyor, kasım, aralık istihdam tarafında da bunu görüyoruz. İşte tüm bu göstergeler, Türkiye’nin 2020 yılı için ortaya koyduğu büyüme potansiyeline çok rahat bir şekilde ulaşacağını gösteriyor” şeklinde konuştu.



Kıymetli ve önemli



Albayrak, tüm iş dünyası, bölgedeki yatırımcılar, küresel ekonomideki tüm oyuncular ve yurt dışından katılan iş dünyası temsilcilerine seslenerek, “Türkiye gerek Kuşak Yol anlamında gerek bölgesinde yaklaşık 4 küsür saatlik uçuş mesafesi, Hindistan’dan Londra’ya, Moskova’dan Dubai’ye kadar, dünya nüfusunun üçte biri, dünya ekonomisinin üçte birinin merkezinde konumlanan lojistik, altyapı, ulaşım, iletişim ve enerji noktasında bir merkez ülke konumu olması noktasında çok kıymetli ve önemli bir ülke, gelin bu iklimi, işi değerlendirin” dedi.



Türkiye’nin son 1.5 yılda ortaya koyduğu performansla bir cazibe merkezi ve parıldayan bir ülke olarak tam bu kuşağın merkezinde durduğuna dikkati çeken Albayrak, şöyle konuştu:



“Türkiye’nin sunduğu stratejik konumu ve avantajı kaçırmayın. Türkiye istikrarlı, güçlü yönetim ve sistem yapısıyla, konumuyla emin adımlarla hedefine ilerlerken, gelin geç kalmayın. Geç kalanlar ileride daha çok hayıflanacak, kaybettiği zamana üzülecek.”



90 bin neferlik ticari diplomasi



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “21. yüzyıl ile birlikte, Avrasya ve Asya-Pasifik’in yükselişiyle, Avrasya’nın en doğusu ve en batısında, Çin’den Macaristan’a kadar uzanan yeni ve köklü bir iş birliği döneminin içerisindeyiz” dedi. Zirvede Türkiye ekonomisinin ve ihracatın gelişimi konularında bilgi veren TİM Başkanı İsmail Gülle şöyle konuştu:

“2018 yılında tarihimizde ilk defa ihracat yapan firma sayısı ithalat yapanları geride bıraktı. 2019 yılında ise 85 bine ulaşan mal ihracatçımız ve 5 bin seviyesindeki hizmet ihracatçımız ile ticaret diplomasimiz sahada 90 bin nefere ulaşmıştır.”



Dört motorlu işbirliğiyle yatırım ikiye katlanacak









Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Deng Li, ticaret, yatırım, altyapı ve turizmin Çin ile Türkiye’nin ekonomik iş birliğinde dört ana motor gücü haline geldiğini söyledi. Deng, bu yıl iki ülke devlet başkanının iki kez görüşerek, Çin’in Bir Kuşak, Bir Yol Projesi ve Türkiye’nin orta koridor stratejilerinin uyumlaştırılması noktasında fikir birliğine vardıklarını belirtti.



“Şu an ticaret, yatırım, altyapı ve turizm, Çin ile Türkiye ekonomik iş birliğinde dört ana motor gücü haline geldi” diyen Deng, şöyle devam etti:



Enerji ve ulaşım



“Bu senenin 10 ayında Çin ve Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi 16,6 milyar doları geçti. Çin’in Türkiye’deki yatırım stoğu ise çok yakın bir tarihte 2018 yılındaki seviyesinin iki katına çıkarılacak. Çinli şirketler Türkiye’de enerji, madencilik ve raylı ulaşım sistemleri alanlarındaki mega projelerde iş birliği protokollerine imza attılar. Bu sene Türkiye’ye gelen Çinli turistlerin sayısı 500 bine yaklaşacak ve yeni bir tarihi rekor kıracak. Çin, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın partner ülkesi. 62 Çinli şirket fuara katıldı. Bu ay içinde Şanghay’da yapılan 2. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na Türkiye’den 59 şirket ve 5 endüstri kuruluşu katıldı. Türkiye’nin ülke standı ve Türk mutfağı standı fuarda en fazla ilgi gören standlardandı. Bu ay içinde Çin-Avrupa tren seferleri ilk defa Türkiye’ye gelerek Marmaray tünelinden Prag kentine vardı. Bu da Çin’in Bir Kuşak, Bir Yol İnisiyatifi ve Türkiye’nin orta koridor stratejilerinin uyumlaştırılması sürecinde önemli bir sembol oldu.”



İpekyolu refahı



İpekyolu’nun tarihteki refahının tekrar görülmeye başlandığını belirten Deng, bu yılın 9 ayında Çin’in, İpekyolu güzergahındaki ülkelerle toplamda 950 milyar dolarlık ithalat- ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. Deng, “Bu güzergahtaki ülkelerde Çin’in yaptığı finans dışı doğrudan yatırım ise 10 milyar doları geçti. Kuşak Yol tam olarak hayata geçince dünya ticaretini yüzde 6,2 artıracak” diye konuştu.