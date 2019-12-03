Kuveyt Türk’ten işaret dilinde finans hizmeti

Kuveyt Türk’ten yapılan açıklamaya göre, banka, XTM’leri, Ar-Ge merkezlerinde bir ilke imza atarak 2013 yılında geliştirdi. XTM’lerin müşterilerle görüntülü iletişim kurabilme özelliğini işitme engelliler için pozitif bir değere dönüştüren Kuveyt Türk, işitme engellilerin finans işlemlerini tek tuşa basarak yapabilmesine imkan sağlıyor.

Kuveyt Türk’ün müşterisi olsun veya olmasın bir işitme engelli, XTM bulunan şubelerden görüntülü olarak çağrı merkezine bağlandığında karşısına işaret dilini bilen bir uzman çıkıyor. Müşteriler, para transferinden kıymetli maden alım satımına kadar pek çok işlemini kolayca gerçekleştirebiliyor.

Hızlı ve güvenli

Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, dünya genelinde dijitalleşme arttıkça özellikle engelli müşterilerin şubelere yönelik beklentilerinin değiştiğini belirterek, “Müşterilerimiz, XTM aracılığıyla dilerse birçok işlemini kendisi kolayca yapabiliyor, dilerse de çağrı merkezimize görüntülü bağlanarak işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor” dedi.