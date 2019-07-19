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    HaberlerEkonomiKuveyt’te rekor kırdı
    19.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Kuveyt’te rekor kırdı

    Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda kendine ait en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu kırdı.

    Kuveyt’te rekor kırdı

    Sahip olduğu Türkiye rekorunu geliştiren milli SİHA, Kuveyt’te yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak önemli bir başarıya imza attı. SİHA, Türkiye semalarında 24 saat 34 dakika havada kalarak en uzun havada kalış rekorunu kırmıştı.

    Bayraktar TB2 SİHA askeri heyetlerin huzurunda ortalama 17 bin feet irtifada kalarak gerçekleştirdiği tarihi uçuş için Kuveyt’teki pistten 16 Temmuz Salı günü saat 17.05’te havalandı. Kum fırtınası, 42 dereceyi geçen yüksek sıcaklık ve türbülans gibi zorlu hava şartlarına rağmen tarihi uçuş, 17 Temmuz Çarşamba günü akşamı saat 20.08’te yapılan başarılı inişle tamamlandı. Bayraktar TB2 İHA, 2014’de 24 saat 34 dakika havada kalarak Türk havacılık tarihinde en uzun havada kalış süresine sahip milli hava aracı ünvanını almıştı. 

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