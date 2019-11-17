Kuyumcuda kartsız satışa 8 ay taksit

Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarda değişiklik yapıldı. Senetli ya da senetsiz alışverişleri düzenleyen değişikliğe göre, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında daha önce 4 ay olan taksitlendirme süresi 8 aya çıkacak.

Darphanede basılan gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ile külçe altın ise uygulamanın kapsamı dışında olacak. Bilezik vb. ürünlerde ise taksit sayısı 8’e çıkacak.