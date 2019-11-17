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    Haberler Ekonomi HaberleriKuyumcuda kartsız satışa 8 ay taksit
    17.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Kuyumcuda kartsız satışa 8 ay taksit

    Kuyumcuların basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısı 4’den 8’e çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdi.

    Kuyumcuda kartsız satışa 8 ay taksit

    Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarda değişiklik yapıldı. Senetli ya da senetsiz alışverişleri düzenleyen değişikliğe göre, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında daha önce 4 ay olan taksitlendirme süresi 8 aya çıkacak.
    Darphanede basılan gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ile külçe altın ise uygulamanın kapsamı dışında olacak. Bilezik vb. ürünlerde ise taksit sayısı 8’e çıkacak.

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