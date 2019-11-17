17.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Kuyumcuda kartsız satışa 8 ay taksit
Kuyumcuların basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısı 4’den 8’e çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarda değişiklik yapıldı. Senetli ya da senetsiz alışverişleri düzenleyen değişikliğe göre, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında daha önce 4 ay olan taksitlendirme süresi 8 aya çıkacak.
Darphanede basılan gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ile külçe altın ise uygulamanın kapsamı dışında olacak. Bilezik vb. ürünlerde ise taksit sayısı 8’e çıkacak.
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