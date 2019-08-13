Kuyumcular tanıtım atağına kalkıyor

ARİŞ’in Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, Türkiye’de mücevher sektöründe iyi ve organize bir reklam yapılmadığı için rakip sektörlerin kendilerinden müşteri aldıklarını söyledi. Sektör olarak tanıtım reklamları yapacaklarını söyleyen Güzeliş, “Rakip sektörler, saat, seyahat ve elektronik sektörü bizden çok müşteri alıyorlar. Onlar müşterinin cebinden parayı alıyor ve biz hiç birşey yapamıyoruz. Biz de kendi içimizde organize olup bir bütçe oluşturarak reklam yapmak istiyoruz” dedi.

Altında gelecek iyi

Güzeliş, şöyle konuştu: “Bu reklamlarda mücevherin kalıcı olduğunu işleyebiliriz. Bir cep telefonunu iki yıl sonra değiştiriyorsunuz ama mücevher kalıcı. Uzun süre içinde antika değeri bile taşıyor. Altın ise değer artışı olan bir mücevher. Bunlar bizim güçlü taraflarımız. Bu güçlü taraflarımızı işleyebiliriz. Odamız, İhracatçılar Birliğimiz var. Düşündüğümüz ama bugüne değin uygulamadığımız bir şey. Bunun ses getireceğini ve bize yansıyacağını düşünüyorum. Bugün 35 bin 40 bin kuyumcu var, her biri 1000 dolar alabilsek 40 milyon dolarlık bütçe olur. 1000 TL alsak 40 milyon TL olur. Bunu her sene alsak çok iyi bir bütçe.”

Mücevher sektöründe 116 yıllık geçmişi olan ARİŞ’in Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, yatırım araçları içinde en güvenli aracın altın olduğunu söyledi.

Sanal paraların da yatırım aracı olarak dikkat çektiğini ve getiri oranlarının yüksek olduğunu belirten Güzeliş, “Ancak bunların arkasında kim var bilmiyoruz. Bu nedenle çok güven duyamıyoruz” dedi.

“Altını istikbalde güçlü görüyorum. En kuvvetli yatırım aracı olarak altını görüyorum” diyen Güzeliş, yatırım araçlarına ilişkin şöyle konuştu:

“Bütün paralar bir şekilde kağıttır ama altın kalıcı ve bulunabilen bir madendir. 5 bin yıldır tek değişim aracıdır. Yine böyle olacağına inanıyorum. Benim kağıt paralara çok güvenim, inancım yok. Bunu tarihte çok gördük. Sanal paralar da çok güçlü ama arkasında ne olduğunu bilmiyoruz. Bir şey olduğunda kime başvuracağımızı bilmiyoruz. Bunlara da güvenim yok. Onun için tek ve tek altın ve pırlanta diyorum. Niçin altın ve pırlanta diyorum. Bunlar taşınabilir değerlerdir. Elinizde sertifikanız varsa dünyanın her yerine taşıyabilirsiniz. Bu sermayenizi mobil olarak taşıyabiliyorsunuz. Ben pırlanta ve altına istikbalde daha çok güveniyorum.”

‘Sahte kampanyaya kanmayın’

Kuyumcuların yılbaşı, sevgililer ve anne gününde kampanya ve reklam yaptıklarını belirten Güzeliş, sahte kampanyalara karşı müşterileri uyardı. “Bazı firmalar neredeyse 12 ay kampanya yapıyor” diyen Güzeliş, şöyle konuştu:

“Kampanyaları yeni bir ürün ve koleksiyon olarak değil tamamen fiyat endeksli olarak yapıyorlar ve bunların aldatıcı kampanyalar. Yüzde 50 yüzdü 60, yüzde 50 artı yüzde 20 gibi akla mantığa uymayan yanıltıcı kampanyalar. Böyle bir fiyatları yok ama sanki indirim yapmış gibi fiyat açıklıyorlar. Bu halkı aldatmaktır. Bunun bir cezaya tabi olması gerekiyor. Avrupa’da böyle bir şey yok. Avrupa’da indirim yaptığınızda ilgili merciler denetler. Böyle bir şeyiniz yoksa size çok ciddi ceza keserler. Bu konuda kanun çıkacak. Tüketici % 50- 60 indirim var diye koşa koşa gidiyor. Ama yapılan indirimler sahte, çünkü şişirilmiş fiyatlar üzerinden indirim yapılıyorlar.”

Kadınlar alıyor

Mücevher ve kuyumda müşteri kitlesinin 25 - 45 yaşları arasında ve bunun yüzde 55’nin kadın olduğunu ifade eden Güzeliş, en çok tektaş, alyans ve tam altın alındığını söyledi. Talebin daha çok nisanda başlayıp ekim sonuna kadar devam ettiğini belirten Güzeliş, bunda düğün mevsiminin etkili olduğunu kaydetti.