Kuyumcularda 8 taksit sevinci

BDDK’dan yapılan açıklamada, “Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “BDDK kararı, kuyumculuk sektöründe bayram sevinci yaşattı. Çok mutluyuz. Kuyumculukta taksit miktarının 8’e çıkmasının, iç piyasa satışları üzerinde doping etkisi yapacağına inanıyoruz” dedi.

Atayık, kredi kartının alışverişte büyük kolaylık sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Alınan şey sürekli fiyatı yükselen altın takı ve mücevher olunca kredi kartı ve taksit miktarı alışverişte çok önemli hale geliyor. Semtlerdeki perakendecilerimiz ve Anadolu esnafımız, uzun süredir birçok müşterinin mağazaya geldiğini, ancak taksit miktarını az bulduğu ve yeterli nakit parası olmadığı için alışveriş yapmadan ayrıldığını söylüyorlar.

Şimdi, tüm bunlar BDDK’nın aldığı yeni kararla geride kaldı. 8 taksit perakende satışlarındaki işlem hacmini oldukça artıracaktır. Perakende satışları ve cirolarda taksit kararının getirdiği moral ve motivasyonla yüzde 30-40 oranında bir artış bekliyoruz.”

‘Nefes aldık...’

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu ise, “Altında işçilik gerektiren ürünlere uygulanabilen taksit sayısının 4’ten 8’e çıkarılması sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak. Uygulama, tüketiciyi, atölyeyi ve perakende satış yapanı memnun edecek, ticarete canlılık getirecek” diye konuştu.

Çavuşculu, işçilik gerektiren 8, 14, 18, 22 ayar yüzük, kolye, küpe, bilezik gibi ürünlerin düğün, nişan alışverişlerinde ve hediye almada sıklıkla tercih edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Taksit uygulaması yapılmadığı dönemde alışveriş çok zayıflamış, işlerimiz neredeyse durma noktasına gelmişti. İnsanlar 1-2 bileziği zor alıyordu. Tüketici alışveriş yapmayınca imalat sanayimiz çalışmıyor, perakendeci de iş yapamıyordu.

Taksitlendirmenin tekrar uygulamaya konulmasıyla sektör nefes aldı. Altın fiyatları da yükseldi, 8 taksit uygulamasıyla daha rahat ticaret yapmış olacağız. Bizim isteğimiz 12 taksite çıkması yönünde.”