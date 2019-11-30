30.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Kuzu Effect alışveriş merkezi kapıları açtı
Kuzu Grup’un Ankara’da Toplu Konut İdaresi’yle birlikte gelir paylaşımı modeli ile hayata geçirdiği Kuzu Effect karma projesinde yer alan Kuzu Effect AVM kapılarını ziyaretçilere açtı.
Ankara Oran’da yükselen proje, dünyaca ünlü ödüllü mimar Emre Arolat tarafından tasarlandı. 35 bin metrekare kiralanabilir alanı, 102 marka ve cafe-restoranı buluşturan AVM’nin, 1150 kişiye istihdam sağladığı açıklandı.
Yaklaşık 1.5 milyar lira yatırımla hayata geçirilen Kuzu Effect; rezidans, loft, ofis, stüdyo bloğu, spor tesisi, otel ve alışveriş merkezinden oluşuyor.