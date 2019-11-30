Kuzu Effect alışveriş merkezi kapıları açtı

Ankara Oran’da yükselen proje, dünyaca ünlü ödüllü mimar Emre Arolat tarafından tasarlandı. 35 bin metrekare kiralanabilir alanı, 102 marka ve cafe-restoranı buluşturan AVM’nin, 1150 kişiye istihdam sağladığı açıklandı.



Yaklaşık 1.5 milyar lira yatırımla hayata geçirilen Kuzu Effect; rezidans, loft, ofis, stüdyo bloğu, spor tesisi, otel ve alışveriş merkezinden oluşuyor.