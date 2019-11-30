BİST106.904-0,21EURO6,34-0,11 USD5,75-0,15ALTIN271,090,38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Kuzu Effect alışveriş merkezi kapıları açtı
    ABONE OL
    30.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kuzu Effect alışveriş merkezi kapıları açtı

    Kuzu Grup’un Ankara’da Toplu Konut İdaresi’yle birlikte gelir paylaşımı modeli ile hayata geçirdiği Kuzu Effect karma projesinde yer alan Kuzu Effect AVM kapılarını ziyaretçilere açtı.

    Kuzu Effect alışveriş merkezi kapıları açtı

    Ankara Oran’da yükselen proje, dünyaca ünlü ödüllü mimar Emre Arolat tarafından tasarlandı. 35 bin metrekare kiralanabilir alanı, 102 marka ve cafe-restoranı buluşturan AVM’nin, 1150 kişiye istihdam sağladığı açıklandı.

    Yaklaşık 1.5 milyar lira yatırımla hayata geçirilen Kuzu Effect; rezidans, loft, ofis, stüdyo bloğu, spor tesisi, otel ve alışveriş merkezinden oluşuyor.

    29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Önce ateş ettiler, sonra dövdüler!

    Önce ateş ettiler, sonra dövdüler!

    Şehitlere veda

    Şehitlere veda

    Hasan Pulur’u andık

    Hasan Pulur’u andık

    Korkutan artış!

    Korkutan artış!

    Sıradaki Haber