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    HaberlerEkonomiLagarde: ECB piyasaları dinlemeli
    04.09.2019 - 15:04| DHA

    Lagarde: ECB piyasaları dinlemeli

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkan adayı Christine Lagarde, ECB'nin piyasaları dinlemesi ve onları anlaması gerektiğine dikkat çekti.

    Lagarde: ECB piyasaları dinlemeli

     

    Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, buna karşılık ECB'nin piyasalar tarafından "yönlendirilmemesi" gerektiğinin altını çizdi.

    Lagarde, para politikası belirleyicilerinin para politikası ve mali politikayı göz önünde bulundurarak yapısal reformlar dahilinde ekonomik yavaşlama, popülizm ve popülizm ile mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

    Lagarde ayrıca, borçları bütçe açıklarının yüzde 0.5’i limitinde olan ülkelere altyapı yatırımları yaparak ekonomik yavaşlama ile mücadele etme çağrısı yaptı.

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