'Lagarde ECB'deki görüş ayrılıklarını yatıştıracak'

ECB Başkanı Mario Draghi, dün son toplantısını gerçekleştirdi. 8 yıldır ECB Başkanlığı yapan Draghi, bu ayın sonunda görevini Christine Lagarde'ye devredecek.

2011'de ECB'nin başına geçen Draghi, kullandığı "Ne gerekiyorsa yapacağız" ifadesiyle özleşmişti.

Avro Bölgesi'nin zor zamanlarında göreve gelerek attığı adımlarla küresel finans piyasasının en önde gelen şahsiyetlerinden biri olan Draghi, görevinin sonuna geldiği şu anda piyasaların en çok odaklandığı konu ECB'nin yönetim kurulundaki anlaşmazlıklar oldu.

ECB'nin eylül ayında mevduat faizini 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,50'ye çekmesine, varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar avro seviyesinde tekrar başlanmasına karar vermesi sonrasında Draghi eleştiri oklarına hedef olmuştu.

Lagarde, 18 Ekim tarihinde 1 Kasım'dan itibaren ECB başkanı olarak atanmıştı. Lagarde'ın görev süresi 8 yıl olacak. Uluslararası Para Fonu'nun ilk kadın başkanı olan Lagarde, bu görevi 2011'den beri yürütüyordu. Lagarde, ECB'nin de ilk kadın başkanı olacak.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Draghi'nin ECB'da başkanlık görevine başladığında ondan önce de merkez bankacılığı alanında uzun bir tecrübeye sahip olduğunu ifade etti.

Draghi'nin finansal piyasaları iyi tanıdığını aktaran Houte, Draghi'nin ECB'ye pragmatizmi ve bütünüyle yeni para politikası araçlarını tanıttığını dile getirdi.

"Asıl soru Lagarde'nin piyasanın stresli olduğu dönemlerde hızlı hareket edip edemeyeceği"

Houte, Christine Lagarde'nin farklı bir profile sahip olduğunu vurguladı. Lagarde'nin ekonomist olmadığının altını çizen Houte ancak büyük bir ara bulucu olarak tanındığını kaydetti.

Houte, Christine Lagarde'nin yeni başkan olarak ECB'deki görüş ayrılıklarını muhtemelen yatıştıracağını belirterek, ancak asıl sorunun Lagarde'ın piyasanın stresli olduğu dönemlerde hızlı hareket edip edemeyeceği olduğunu anlattı.

Lagarde'nin kötü bir seçim olmadığını söyleyen Houte, şu anda ECB'nin stratejisinin ve para politikasının sorgulandığı bir periyottan geçildiğini ve bankanın para politikasının bütçe politikasıyla tamamlanması gerektiğini belirtti.

Houte, şu anki ortamda politik becerilere sahip olan ve para ve mali politika arasında güçlü bir koordinasyon sağlayacak birisinin ECB başkanlığına seçilmesinin iyi bir durum olduğunu ifade etti.

Berenberg Ekonomisti Florian Hense ise Draghi'nin küresel finans piyasasında en çok izlenen şahsiyetlerden bir tanesi olduğunu aktardı. Draghi'nin dönemi sona erse de düşük faiz döneminin hala devam ettiğine dikkati çeken Hense, Draghi'nin kendi döneminde geleneksel olmayan para politikalarını bankanın kullandığı standart araçlar haline getirdiğini aktardı.